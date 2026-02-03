不吃生食！陸32歲女「拉出3公尺寄生蟲」 醫曝1生活習慣害的

大陸中心／張尚辰報導

廣東深圳近日傳出一起寄生蟲感染案例。一名32歲張姓女子自稱從不食用生食，日前如廁後卻驚見馬桶內出現一條細長的白色異物，外觀相當異常。她將畫面拍下後前往醫院求診，經醫師檢查確認，該異物竟是一條長約3公尺的寄生蟲。

綜合陸媒報導，張女在發現異狀後，曾用筷子夾起白色條狀物查看，但仍無法判斷究竟是何物，隨即前往深圳龍華區人民醫院就醫。經檢驗後，醫師診斷其感染的是牛帶絛蟲，也就是俗稱的牛肉絛蟲，結果讓張女相當震驚。

張女表示，自己平時飲食習慣相當謹慎，不僅不吃生魚片，連牛肉、雞蛋都一定煮熟後才食用，完全想不到感染寄生蟲的原因。對此，醫師進一步了解其居家環境與日常衛生習慣後發現，張女家中長期僅使用一塊砧板，無論切生肉或準備涼拌蔬菜都共用，處理完生肉後也未充分清潔便接續使用，極可能因此造成寄生蟲卵交叉污染。

醫師指出，寄生蟲感染不只與是否吃生食有關，廚房中「生熟不分」的處理方式，同樣是高風險行為。建議家庭至少準備兩套砧板與刀具，明確區分生食與熟食用途；處理生肉、海鮮後，務必以肥皂與清水徹底洗手，避免蟲卵經由手部污染其他食材，甚至進入口中。

醫師也提醒，農曆年節將至，家庭聚餐頻繁，廚房衛生更需提高警覺。若發現排泄物中出現不明白色條狀物，應儘速就醫檢查，必要時可將相關物體妥善保存，以利後續檢驗與治療，確保自身與家人健康安全。

