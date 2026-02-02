不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。

看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物

有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。

鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。

衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積

「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。

診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點

鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲食衛教重點，協助患者改善血糖狀況：

1、含糖飲料要優先調整

含糖飲料是最需要先戒除的項目，若一時難以完全做到，也應逐步轉換，並建立「自己是喝無糖飲料的人」的習慣，而不是因為「正在控糖」才暫時不喝。

2、餐盤比例要對

不拘泥於制式比例，重點是每餐一定要有蛋白質與蔬菜，兩者合起來的份量約為澱粉與水果的三倍，約為「（蔬菜＋蛋白質）：（澱粉／水果）＝3：1」。

3、進食順序與食物種類同樣重要

建議先吃蛋白質與蔬菜，再吃澱粉；並以原型食物為主，例如根莖類澱粉、五穀飯，避免過度加工、磨成粉的食品，越加工的食物，攝取量越要少。

4、進食頻率要穩定

一天以2至3餐為主，餐與餐之間不吃點心、不吃宵夜。若真的感到飢餓，可少量堅果，並回頭調整隔天正餐份量，避免正餐吃太少、點心卻不斷。

多數患者三個月可見改善 必要時尋求營養師協助

鄧雯心表示，多數糖尿病前期患者只要確實執行這些原則，三個月回診時，血糖數值往往能看到明顯改善。若已嘗試調整仍無法達標，則建議進一步尋求專業營養師協助，量身打造更適合的飲食策略。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

