不吃糖=餓死癌細胞？醫揭「做2事」是關鍵：養分不被腫瘤搶走

記者鄭玉如／台北報導

少吃糖無法餓死癌細胞！基因醫師張家銘提到，關鍵是先讓身體消耗糖分，搭配運動與健康飲食，避免酒精、高果糖與加工食品。（示意圖／PIXABAY）

許多人認為，少吃糖就能餓死癌細胞，其實是錯誤迷思。基因醫師張家銘提到，若想抑制癌細胞生長，關鍵不在於「讓癌細胞沒糖吃」，而是「讓身體比它更早用掉糖」，養成健康生活格外重要，例如運動，還有避免酒精、高果糖飲食或加工食品，它會增加體內乙酸，在缺氧的腫瘤環境裡，乙酸是脂質合成的建材。

張家銘臉書粉專指出，很多人以為癌細胞像惡霸，整天在搶糖吃，但它可怕的不是吃得多，而是能從各種路線拿到能源，所以就算努力挨餓，往往先瘦的是自己，不是腫瘤，他曾在門診遇過，患者不碰糖、澱粉，三餐吃得少，短短幾週內體重往下掉，但人卻越來越累、手腳無力，肌肉量也跟著減少，檢查卻沒有明顯改善。

張家銘引述2025年發表於《Communications Biology》的研究，發現糖若被肌肉、棕色脂肪、免疫細胞先拿去使用，腫瘤能分到的自然就變少，簡言之，關鍵不在於「讓癌細胞沒糖吃」，而是「讓身體比它更早用掉糖」，最有效方法就是「動」，例如走路、站著做事、抬腿、深蹲幾下、曬太陽，都讓肌肉開始消耗葡萄糖。

再來是生活重點，研究提醒另一件常被忽略的事「乙酸」，酒精代謝、高果糖飲食、加工食品，會增加體內乙酸，在缺氧的腫瘤環境裡，乙酸不是廢物，而是脂質合成的建材。因此治療期間盡量別碰酒精，戒掉含高果糖的飲料，最後是多觀察身體的功能，是否走路變慢、肌肉量減少等，穩定血糖、促進代謝，有助於避免癌細胞生長。

