不吃羊的人都愛！網路票選「最好吃冷凍羊肉爐」是它

近期天氣轉冷超受歡迎的羊肉爐也是冬天必補，但吃羊肉爐總要揪一大團，很難約成，這時冷凍料理包就派上用場，在家就能吃喝暖暖的湯頭。《網路溫度計DailyView》統計，民眾票選最好吃羊肉爐第一名品牌是「雅方」，網友大讚：「沒有羊騷味，連不太愛吃羊肉的朋友都愛上。」

《網路溫度計DailyView》統計羊肉爐冷凍包排名：

NO.1 雅方食品，網路聲量3284

NO.2 義美食品，網路聲量1301

NO.3 KKLife x 紅龍食集，網路聲量1044

NO.4 老蔣，網路聲量691

NO.5 華誠食品，網路聲量537

NO.6 冰冰好料理，網路聲量421

NO.7 天香，網路聲量405

NO.8 爐憶，網路聲量194

NO.9 台塑食品，網路聲量113

NO.10 奇美食品，網路聲量108

雅方食品羊肉爐長期邀請陳美鳳擔任代言人，推出口味多元的羊肉爐。董事長林正明坦言自己也怕羊騷味，因此研發出入口溫潤、不燥不熱、肉質柔嫩飽滿、完全無羊騷味的羊肉爐。網友紛紛推薦：「雅方羊肉爐濃郁湯頭最讓人驚艷，煮起來吃起來都沒有羊騷味，就連不太愛吃羊肉爐的朋友都瘋狂愛上」、「雅方羊肉爐的湯底煮大白菜超級好吃，我還會沾海霸王的蒜蓉豆瓣醬，這是我每年冬天最愛的組合」。

第二名義美羊肉爐則有紅燒、清燉兩種口味，採用經檢驗合格的中藥材慢火燉煮，強調不添加防腐劑、味精或其他人工調味，吃起來健康又安心。網友也大推：「清燉的沒有羊騷味，湯有淡淡的中藥味」、「想要湯頭香濃選雅方，想要吃的健康選義美，想要肉多選台塑」。

