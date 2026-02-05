不吃藥也能逆轉糖尿病？67歲男靠「211餐盤+超慢跑」血糖達標

台灣糖尿病患者人數已超過250萬人，減重醫師魏士航分享一位67歲男性糖尿病患者的成功案例，透過飲食調整與運動習慣的建立，在未使用任何藥物的情況下，2個月內糖化血色素從7.1%穩定維持在5.8%至6%之間，達到糖尿病緩解標準，體脂率也從33.4%大幅降至26.3%，內臟脂肪級別從11降至8。

減重醫師魏士航分享一位67歲男性糖尿病患者的成功案例，透過飲食調整與運動習慣的建立，在未使用任何藥物的情況下，2個月內血糖達標。 （示意圖／Pexels）

魏士航在臉書粉專指出，這名患者本身患有高血壓和脂肪肝，曾因心血管問題在心臟置入5支支架，不久前發現空腹血糖超標，檢查後確診糖尿病，糖化血色素達7.1%，正常值應為4.0%至5.6%。患者雖然吃得不多，但缺乏正確飲食觀念，於是建議採用211餐盤進行飲食調整。

所謂211餐盤是以「2份蔬菜、1份優質蛋白質、1份全穀類澱粉」的比例分配每餐，患者同時佩戴連續血糖監測儀器觀察血糖變化。魏士航表示，兩周後的回診結果令人驚喜，透過連續血糖機的報告估算糖化血色素值為5.8%，動態血糖曲線呈現非常平穩的狀態。

原本考慮為患者增加藥物輔助，但看到報告結果後決定只依靠飲食、運動和營養來控制血糖。患者養成每天30分鐘到1小時的超慢跑習慣，追蹤2個月後無需任何藥物介入，糖化白蛋白下降至16，換算糖化血色素約為6%，達到糖尿病緩解的程度。

患者體重從74.3公斤降至71公斤，BMI從26降至24.9，內臟脂肪級別回到標準值，精氣神都有明顯改善。 （示意圖／Pixabay）

魏士航指出，患者體重從74.3公斤降至71公斤，BMI從26降至24.9，內臟脂肪級別回到標準值，精氣神都有明顯改善，便建議開始嘗試增加肌肉量，進一步提升穩定血糖的能力。

魏士航認為，該案例顯示在合適的飲食和運動調整下可以達到糖尿病緩解，意指在不使用降血糖藥物的情況下糖化血色素能持續小於6.5%且穩定3個月以上。他強調，每位糖尿病患者都應找到最適合自己的治療平衡點，若藥物有助於健康時不需排斥使用，但透過改善飲食、運動及生活習慣是有機會達成無藥物生活的糖尿病管理模式。糖尿病反映的是身體對糖份耐受力的降低，透過飲食調整可減少糖份負擔，運動則提升糖份耐受力。

