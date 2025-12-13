不吃藥也能降血壓！心臟名醫揭6大天然降血壓食物 讓血壓悄悄下降

不少常見食材，看似平凡卻能幫助降血壓，但你吃對了嗎？中國醫學科學院阜外醫院心臟外科副教授、副主任醫師孫宏濤點名6大類食物，能調節血壓、有助穩定和降低血壓。

6大天然食物有助降血壓

1.富含高纖維的蔬菜瓜果

富含高纖維的蔬菜瓜果，能幫助降低膽固醇、促進排便，減輕血管壓力，進而有助於穩定與降低血壓，如芹菜、木耳、洋蔥、大蒜、茄子、海帶、紫菜、蘋果、山楂等。

看更多：高麗菜抗癌、幫肝臟解毒、降血壓！名醫大推：我家幾乎天天吃



廣告 廣告

2.富含鉀的食物

富含鉀的食物可幫助排出體內多餘鈉離子，降低體內水分滯留，達到平衡血壓、減輕血管壓力的效果，如豆類、冬菇、黑棗、杏仁、核桃、花生、馬鈴薯、竹筍、瘦肉、魚、禽肉類，根莖類蔬菜如莧菜、油菜及大蔥等，水果如香蕉、棗、桃、橘子等。

3.富含鈣的食物

富含鈣的食物有助於調節血管收縮與舒張，促進血管彈性，適量攝取可穩定血壓、預防血壓異常波動，如黃豆、葵花子、核桃、牛奶、花生、魚蝦、紅棗、鮮雪裡紅、蒜苗、紫菜等。

4.含鐵的食物

含鐵的食物助提升紅血球攜氧能力，改善血液循環，減少血管阻力，進而有助穩定血壓，如豌豆、木耳等。

5.茶

茶含有多酚與兒茶素，能抗氧化、保護血管內皮，促進血液循環，有助於穩定與降低血壓，如紅茶、綠茶、烏龍茶。

看更多：愈喝愈渴是胃熱小心變胖！中醫2茶飲止汗止渴，這茶助減重降血壓



6.醋

醋可促進血液循環、幫助代謝多餘鈉離子，如醋泡黃豆、醋泡花生（最好去掉紅衣皮）、醋泡海蜇等，都能預防高血壓。

看更多：英國研究發現：「4食物」能降血壓還能保養血管 專家揭露1營養素是關鍵

◎ 本文摘自／《和心臟專家談心：你所不知道的心臟大小事》孫宏濤 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」

壓力真的會「餵養」癌細胞！熬夜、緊張替癌細胞充電 做對1件事很關鍵

糖尿病前期吃低碳、低脂都沒用？萬人實測：降血糖關鍵是「這個」



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章