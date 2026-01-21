不吃藥改善關節痛！這食物一定要吃 抗發炎飲食祕訣

關節一痠痛，就只能靠止痛藥嗎？其實從日常飲食下手，也能幫助舒緩不適，像是鮭魚、鯖魚、雞蛋、莓果類、深綠色蔬菜，都能幫助舒緩關節痛。

舒緩關節痛飲食祕訣

營養師張宜臻指出，關節痠痛常伴隨發炎反應，舒緩關節痛飲食祕訣建議多攝取抗發炎食物，不僅能減少關節受損、降低腫脹疼痛感，還能讓骨骼更健康。

全穀及未精製澱粉

精製糖容易促進身體發炎，糙米、地瓜、馬鈴薯等未精製澱粉，則富含維生素B群及硒，可幫助抗氧化，減少關節發炎受損。

魚類

Omega-3脂肪酸可減緩促發炎反應，研究發現，每周吃至少2次魚，如鮭魚、鯖魚，有較低的關節疾病活動指數（DAS28）分數，改善關節疼痛及腫脹感。

莓果類

漿果類（藍莓、覆盆子和草莓）及石榴等水果，富含維生素C及水果多酚，具有抗氧化、抗發炎及鎮痛的作用，可減緩關節發炎。

雞蛋、日曬乾香菇

維生素D可幫助鈣質吸收，維持骨骼健康，也能調節免疫，減緩關節發炎情形，沒日光曬的情況下，可多吃富含維生素D的食材，如木耳、舞菇、日曬乾香菇、雞蛋等。

深綠色蔬菜

維生素K缺乏會造成軟骨鈣化，促進關節炎發生，可多吃菠菜、綠花椰菜等，深綠色蔬菜幫助補維生素K。

