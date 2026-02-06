不吃飯就「彈額頭」！2歲童滿臉瘀青 彰化惡保母判3月

陳姓托育員多次以手指彈擊、拍打幼童臉頰與額頭，彰化地院依「成年人故意對兒童犯傷害罪」判刑3月。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓托育人員，因餵食一名未滿2歲幼童過程不順，竟情緒失控，多次以手指彈擊、拍打幼童臉頰與額頭，導致孩子前額與左臉頰滿是挫傷瘀青，幼童母親發現異狀後蒐證提告，彰化地院審依「成年人故意對兒童犯傷害罪」判處保母徒刑3月。

判決書指出，陳姓保母從去年2月1日起，在彰化某鎮的托育處所受托照顧該名幼童，同年3月26日下午，只因餵食時幼童未能配合，陳姓保母即動手體罰，以手指彈打孩童臉頰與額頭，並出手拍擊其額頭，造成幼童前額及左顏面明顯挫傷瘀傷。

幼童母親接回孩子後，發現其臉部出現明顯瘀青，隨即就醫並報警處理。醫院診斷證實，幼童受有「前額、左顏面挫傷併瘀傷」。家屬隨後對陳姓保母提出傷害告訴。陳姓保母在警詢、偵查及法院準備程序中，均坦承因餵食不順而對幼童動手。

法官審理指出，陳姓保母身為專業托育人員，本應以愛心與耐心履行照顧職責，卻因一時不耐，對毫無抵抗能力的幼童施加暴力，行為實屬不該。審酌其無前科、坦承犯行，但犯罪動機僅因餵食不順，手段已對幼童身心造成傷害，且至今未與家屬達成和解或賠償，因此判處3月徒刑。

