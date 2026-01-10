不吃飽不買新！竹科男曝「存錢9法寶」 網嘆超壓抑：熟練到讓人心疼

一名竹科工程師分享自己的「省錢9法寶」，但網友看完大多數都認為太過壓抑。（圖／資料照）

大通膨時代，任何東西都在上漲，疫情後越來越明顯，就連薪水穩定的竹科人也開始要精打細算了。就有一名竹科工程師分享自己的9大省錢法寶，包括不吃飽，也不買新東西，善用公司資源等，但網友看完反應兩極，更有人感嘆活得太壓抑。

原PO在Dcard科技業版發文「竹科工程師的省錢秘訣」，他表示自己到竹科上班已經幾個月了，養成一些省錢小秘訣供大家參考。第一是補助、回饋與載具缺一不可：他指出，公司會給日常包括飲食、超商補助，一定要拿好拿滿，就算一時不知道要買啥，也要逼自己去買個零食水果，假日不知道做啥就去公司領補助，且必須記得「補助全部刷滿，剩下都用電子支付」，中獎機率高，電子支付則是能賺回饋。

廣告 廣告

第二是不買新，用二手貨：多參加當地二手社團、群組淘寶，自己就是這樣用1000元買到全新要5000元的人體工學椅，機車跟筆電加起來2萬5就入手，若用不到了就再去社團拍賣就好。第三是公司免費資源盡量用，例如免費課程、講座、文具或是健身房、洗澡間等，可以省下大筆開銷。

第四是別吃太飽，盡量別去餐廳，公司通常會有下午茶，也有零食櫃，花小錢吃正餐，剩下就用這些免費的填飽肚子，且公司聚餐不少，偶爾就能去餐廳吃飯，才會說盡量別去餐廳。第五是公司福利要好好研究，例如免費健檢、補助款與員工禮券，不懂就問HR，別讓福利消失。第六則是免費休閒，看到同事玩股票或者吃大餐，千萬別跟著去，在家看看直播追追劇，也記得別抖內。第七則是盡量在公司消費，因為通常會有員工價，除非有急需，不然別在外面買。

第八是要裝窮，朋友得知自己是竹科工程師，免不了被凹請客之類的，這時就要賣慘，自己就是吃公司餐，住月租6000的小套房，放假都在上網，身邊的人就不會想找自己出去玩了，也就省下一筆錢。最後則是注意健康，避免過度加班傷了身體，早上晚點進公司、中餐吃久點、晚上下班就別想公司的事，餐點也需要注意，吃些營養均衡的，別一時衝動吃垃圾食物發洩情緒。

文章貼出後引起熱議，有人揶揄，也有人感嘆：「熟練到讓人心疼」、「下班前沒偷公司的水，失敗；沒有把手機充滿電再回家，失敗中的失敗」、「不是，這也活得太壓抑了吧」、「你不惜做到這樣存錢的目標是啥也沒說啊」、「竹科省成這樣，那我這種是不是要直接吃土了」、「跟房貸相比，省這些錢根本小打小鬧」。對此原PO也一一回應，表示租屋處就有飲水機，所以不必在公司裝滿水回家，充電則是插座早早被佔滿，實在沒機會，必要的時候還是會吃燒烤喝星巴克發洩一下，至於存錢目的目前還真的沒有，「先放著，或許哪一天就想到用途了」。

更多中時新聞網報導

足球》遭控欠賽事薪酬 足協：辦理支付中

林志穎隔16年重返《紅白》自比新人

經典賽》鄧愷威備戰大聯盟 忍痛婉拒徵召