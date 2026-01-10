不吃飽、不買新、還要裝窮！ 竹科男公開「生存9法則」網友傻眼

物價壓力大，工程師在網路分享自己在竹科的省錢心得，從補助到二手貨樣樣精算。（示意圖／pixabay）

物價上漲壓力沉重，連收入穩定的竹科科技新貴也開始精打細算。近期一名自稱在當地任職的工程師在網路分享自己歸納出的「九大省錢策略」，內容涵蓋從公司補助、免費資源到裝窮人設等各種細節，儘管方法條理分明，卻也意外引來網友兩極反應，有人讚嘆執行力強，也有人批評「太窮酸」。

這名工程師在網路論壇Dcard分享，首先強調要徹底運用公司補助與信用卡回饋，例如公司提供的餐飲與超商津貼應「領好領滿」，消費時先刷補助金、再綁電子支付賺點數回饋，發票記得載具存取以提高中獎機率，做到一分一毫不浪費。

他也大力推薦活用二手社團挖寶、轉賣閒置物變現，並多使用公司內部的免費資源，包括健身房、講座、文具用品與筆記本等。「能拿的資源就不要放過」成為他的省錢信條。三餐方面，他提倡不吃太飽、留肚子給公司的下午茶與零食櫃，甚至強調公司聚餐也是省錢好機會。連員工健檢與禮券也列為必爭項目，「權益要用到滿」。

休閒娛樂方面，他建議多利用免費展覽與公共設施，消費盡量靠公司員購價解決。對外形象則要維持「裝窮」狀態，以降低長輩催婚、同事揪請客的壓力。他也提醒別為了加班省錢賺加班費而忽略健康，強調「身體要顧好才能繼續省」。

不過這份省錢指南曝光後，立刻引發網友熱烈討論，有人直言：「感覺活得太壓抑，存那麼多錢是為了什麼？」「這樣還叫工程師？根本是修行者在過日子。」也有網友苦笑：「竹科都這麼摳，我們一般人是不是該吃土了？」

但也有人認同並分享自己的極限節流經驗：「我以前為了省水電，假日就在公司洗澡、睡紙箱，冷氣開太強還感冒」、「手機筆電都在公司充電、三餐吃員工餐、連拉屎都選在公司，根本半移居公司生活」。雖然看法分歧，這位工程師的「節儉生活哲學」仍在網路上掀起一波對金錢觀與生活品質的反思。

