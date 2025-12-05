不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯

黃偉晉手握《百分之一相對論》、《明星開拍中》主持棒，人氣直線上升，他5日出席香氛品牌記者會，被問到跨年工作安排，他坦言目前只有一場邀約，尾牙也都沒接到，忍不住搞笑拭淚說：「因為我很久沒有出新歌了，所以商演很少，然後我們最近休團。」

提到所屬團體五堅情，因成員陳零九「閃兵案」暫時休團，被問到停工的陳零九近況時，黃偉晉搞笑作勢翻臉：「神經病啊？我是他老媽子？」接著笑說：「我每個月都要關心他是不是啊？朋友出事要照三餐關心？大家都是成年人，有關心過就好。」他直言希望給對方空間。

年關將近，黃偉晉透露明年有望推出新專輯，「我的作品不要碰到五堅情最好，全部都給我走開。」他坦言團體音樂類型已經做一陣子，回到個人節奏時，想嘗試自己喜歡的風格，並表示新專輯將不會與成員合作，「不要幫我寫歌、寫詞，謝謝，我們都是很直接，他們也知道我喜歡的調調，不是五堅情的這個調調。」