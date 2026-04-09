不合傳聞被打臉！IU突見李孝利老公當場鬆口 一句話全說了

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IU（左圖左）作客李尚順的電台節目，李尚順主動提起老婆李孝利也是IU的忠實觀眾。翻攝IG@mbc_perfect、翻攝IG@lee_hyolee

韓國人氣女星IU曾與李孝利爆出不合傳聞，她昨為宣傳新劇《21世紀大君夫人》，作客李孝利老公李尚順主持的電台節目完美的一天 李尚順》，順道破除不合傳聞！

IU昨一見到李尚順就說：「想到今天可以見到社長，當然是一秒都沒有猶豫就決定出演了。」也瞬間勾起粉絲們的回憶殺，因為IU早在2017年，就曾攜手李孝利一起拍攝實境秀《孝利家民宿》，當時IU化身民宿職員，與素人房客的溫暖互動深受觀眾喜愛。

李尚順也說：「真的好久不見了。雖然偶爾會通電話、也有一起工作，但彼此都很忙。」更補充道：「我們來首爾也有一段時間了，一直沒機會見面，能透過這樣的機會再相聚真的很開心。」

李孝利也看《苦盡柑來遇見你》！李尚順爆料：哭了很多次

此外，李尚順還提到自己與老婆李孝利都是IU的劇迷，笑說：「之前看《苦盡柑來遇見你》真的哭了很多次。我和我老婆一邊哭一邊聊這部作品，真的看得很投入。也因此對這次的新作品很期待。」更說一定會追IU的新劇。

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只是IU也很懂兩人的作息，接著說：「4月10日、11日晚上9點播出，這週則是9點40分播出。社長們答應會看對吧？因為我知道你們平常很早睡。」讓李尚順也開玩笑地說：「我們平時大概9點20就睡了，那週末就破例吧，一定要追。」

IU（左）和李尚順學起《21世紀大君夫人》的海報POSE拍照。翻攝IG@mbc_perfect

好久不見的兩人俏皮比愛心。翻攝IG@mbc_perfect

兩人拿著周邊商品興奮拍照。翻攝IG@mbc_perfect

IU之所以會和李孝利爆出不合傳聞，是因為節目結束後被發現IG取消彼此追蹤，加上IU曾邀請《孝利家民宿》出演者參加演唱會，但李孝利沒出席；李孝利主持的音樂節目《李孝利的紅地毯》也沒邀來IU登場，引發揣測。

李孝利IG只追蹤老公

只是面對不合傳聞，李孝利其實去年在劉在錫主持的網路節目《藉口GO》就曾提到，「一直真心關心我們夫妻的人並不多。」隨後更點名IU就是其中之一。隨著IU登上李尚順節目，韓媒也再次翻看李孝利的IG追蹤狀態，發現她僅追蹤老公李尚順一人，IU與李尚順仍維持互相追蹤。

網友見狀也紛紛留言地說：「不合傳聞根本是亂傳！」、「《孝利家民宿》的緣分真的很美好。」、「李孝利只追蹤1人反而更有意義吧！」還有人好奇問說：「會不會真的準時追劇打卡？」討論熱烈。

李孝利（左）在《孝利家民宿》還幫IU梳頭。翻攝IG@hyorine_official

李孝利（右起）與IU、李尚順透過節目結為好友。翻攝IG@hyorine_official



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