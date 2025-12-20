不合常理！網傳「張文想靠紙箱逃生」 警：機率極低

即時中心／林耿郁報導

27歲男子張文，前（19）晚在北捷中山站外隨機傷人後，闖入誠品生活南西店，最終從頂樓墜樓身亡。外界一度揣測他可能企圖藉紙箱緩衝逃生，但警方專案小組研判，相關說法「並不合理」，認為張文當時就是選擇輕生。

闢謠！針對網傳自稱誠品員工指出，張文墜樓位置原為回收區，平時堆放大量紙箱，懷疑兇嫌想藉此逃生，但當天紙箱已清空才導致直接墜落。

ETtoday報導，警方對此說法回應，紙箱「難以承重」，且回收區上方有鐵皮遮蔽，從樓上不易看到紙箱回收區；加上若真要逃跑，張文大可直接趁亂由一樓平面離開逃亡，而不是冒險上樓增添變數，故藉紙箱逃跑的可能性「極低」。

警方指出，張文案發後搭手扶梯上樓，在4樓刺傷王姓男子後，隨即直奔頂樓，並在現場留下眼鏡、手錶、護膝與刀械等物品，行為與部分輕生者事前整理物品的情況相似，應並非為繼續逃亡做準備。

專案小組認為，張文整體行動從容，並不急於脫逃；警方到場時，他已翻越欄杆墜落，「這是他自己的選擇」。

另據了解，張文在案發前一天，曾到誠品生活南西店詢問是否可前往頂樓「拍攝影片」，但因須經總公司同意未獲准；因此相關說法與細節，警方仍持續調查釐清中。

