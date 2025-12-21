不合？從政50週年感恩餐會沒邀鄭麗文 王金平：因為柯志恩才代表國民黨

記者詹宜庭／台北報導

王金平沒有邀請黨主席鄭麗文，並強調「柯志恩才是代表國民黨」。（資料圖／翻攝畫面）

立法院前院長王金平今（21日）舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩，以及有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩都到場。不過，現場卻未見國民黨主席鄭麗文，對此，王金平受訪時表示，「沒有國民黨就沒有我，國民黨秘書長李乾龍也會來，反而沒有邀請黨主席，因為柯志恩才是代表國民黨」。

王金平中午於高雄漢來大飯店席開172桌舉辦「從政50週年感恩餐會」，他受訪時表示，半世紀匆匆過去了，回首也覺得不虛50年來的付出，為國家制定很多相關的法律、制度，然後解決很多國家的問題，因此這一生應該還算是過的豐富，希望大家為了國家政局安定和諧，以及兩岸和平共同向前努力。

廣告 廣告

王金平指出，第一個要感恩的是國民黨，「沒有國民黨就沒有今天的我，也沒有當時的『王委員』，今天特別邀柯志恩代表國民黨，等等秘書長李乾龍也會來，反而沒邀請黨主席，因為柯志恩才是代表國民黨。今天請她來致詞，而今日致詞的只有4個人，包括籌備會主委、市長陳其邁、柯志恩、我，其他就沒人再講話了，很單純，所有程序都都安排地非常確定」。

至於憲法法庭19日宣判《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，但將拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，僅5位大法官作成裁判，引發高度爭議，王金平則回應，這見仁見智，今天不談這個。

更多三立新聞網報導

朝野衝突前所未見！謝立功感嘆：如何找到下個王金平

藍綠4立法院長同台！蘇嘉全怨「邀茶敘從沒接受」 韓國瑜鞠躬賠罪

政院不副署財劃法韓國瑜應出面協調？王金平：這不是他一個人能解決的事

轟國會毀憲亂政！卓榮泰不副署財劃法 王金平：等事情沉澱後再設法解決

