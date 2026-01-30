不同意徐欣瑩、陳見賢倡議 國民黨：2／2新竹縣長提名初選公告
國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢表態要參戰新竹縣長選戰，兩人也喊出「開放參選」，等同與綠營三腳督。不過國民黨中央今（30日）表示，因1月14日第二次協調會議無法達成共識，組織發展委員會已於28日發文新竹縣委員會，依函文核定之提名作業時程辦理，於2月2日進行初選公告，並函送內政部備查。
國民黨新竹縣長人選之爭愈演愈烈，陳見賢29日宣布將請辭黨部主委一職，競爭對手、立委徐欣瑩辦公室先表示「尊重」，昨晚再宣布支持陳見賢所提「開放參選」。
有關新竹縣縣長選舉提名事宜，國民黨指出，1月14日第二次協調會議無法達成共識，依據提名特別辦法第六條，經協調而無法產生提名人選時，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理之。
國民黨表示，組織發展委員會已於28日發文新竹縣委員會，依函文核定之提名作業時程辦理，於2月2日進行初選公告，並函送內政部備查。
