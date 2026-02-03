不同意謝衣鳯選彰化縣長？謝家姊弟之爭 掌門人「謝董」發聲了

即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日上午舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向；由於國民黨昨日組團赴中展開國共智庫交流，外界解讀為總統賴清德要跟藍營互別苗頭。對此，賴清德在會後受訪時強調，到底是民進黨政府推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解過去這些年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」總統府今日上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人，說明台美合作進展與後續推動方向。兩岸有共同的敵人 賴清德：天災地變與傳染病會後媒體提問時，賴清德被問到近日國民黨副主席率團在北京參加國共智庫論壇，怎麼看待這次國共交流？外界解讀今天總統府記者會，是否要跟國共智庫論壇互別苗頭？同時，民進黨政府跟國民在對外經貿產業政策上是否呈現兩種完全不同的路線？對此，賴清德表示，民進黨政府不僅僅重視台美或是跟世界各國的國際關係，也同樣非常重視兩岸關係。「所以從蔡英文總統上任開始，她清楚講明，承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服、也不會走回頭路。」賴清德指出，他在上任時也特別提到，台灣希望經由交流、對話來進行合作，達到和平共同的目標。從他擔任行政院長開始，在立法院備詢時也不斷強調兩岸有共同的敵人，就是天災地變與傳染病；兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民有民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮。「這是從蔡英文總統到我，近十年來民進黨政府的兩岸路線，並持續保持善意。」賴清德：國民黨進行國共交流的同時，不能忘記有審查中央政府總預算義務另外賴清德也強調，他希望台灣跟國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、主權不應被解讀為挑釁，所以希望國民黨在進行國共交流的同時，也不能夠忘記，身為國會最大的在野黨，跟民眾黨結合後仍主導著整個國會的應盡責任。賴清德表示，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，國會的責任是監督，同時也有義務去審查中央政府總預算等福國利民的重大政策，在野黨也有責任審議國防特別預算。特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、也不能不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的」。相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊與底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等的進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。賴清德要大家比一比：走進國際？還是二次西進？賴清德強調，這次召開記者會的主要目的，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但剛好可以提供對比，讓國人作為一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前推動攜手美國與友盟走進國際，對台灣比較有利？還是在野黨推動二次西進對台比較有利？如果國人仔細瞭解去年的經濟成長率，或是蔡總統8年的經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚」原文出處：快新聞／開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進 更多民視新聞報導克國大使現身國合會節目 自豪大喊「我是台灣人」洋基隊又想補強？考慮簽下「這人」升級一壘火力 競爭對象曝光了濫用免簽待遇涉詐被捕 外交部示警「這情況」

