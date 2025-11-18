不同意財政部版財劃法 竹市府：財源大減、衝擊施政

新竹市政府18日表示，財政部研擬版本多重懲罰竹市，獲配財源將大幅下降，嚴重衝擊既有施政規畫，也不利於各項公共建設及持續推動重大施政計畫。（王惠慧攝）

行政院最快將在20日提出《財劃法》修正草案，財政部點名僅台北市、新北市與新竹市不同意，新竹市政府18日表示，財政部研擬版本多重懲罰竹市，獲配財源將大幅下降，嚴重衝擊既有施政規畫，也不利於各項公共建設及持續推動重大施政計畫。

市府財政處指出，依據財政部民國114年10月21日召開「中央統籌分配稅款分配方式」會議，其中對竹市影響較大者，包含優先補足基準財政收支差額、大幅下修營利事業營業額權重，由總數之30％降為補足差額後餘額之8％。另外，人口數以平均每戶可支配所得作為逆指標係數調整，預估將使竹市獲配數大幅下降。

市府說明，財政部版分配機制優先補足基準財政收支差額，將懲罰財政努力之縣市，大幅下修營利事業營業額權重，使本項指標占比微乎其微，嚴重懲罰對國家經濟貢獻高之縣市。另外，人口數以平均每戶可支配所得作為逆指標係數調整，即平均每戶所得越高獲配數越低，因每戶所得是個人財產，與政府收入無關，不宜作為係數調整。

市府支持現行新版《財劃法》分配機制，因竹市人均上繳稅額全國最高，但歷年統籌稅款及一般性補助款配回率僅3.5％為全國最低，新版《財劃法》將營利事業營業額權重30％納入分配，終於彌補竹市長期「高繳稅、低配回」的不公平處境。

財政部研擬版本多重懲罰竹市，預估竹市獲配財源將大幅下降，嚴重衝擊既有施政規畫，不利於各項公共建設及重大施政計畫之持續推動。

