不同檢體致「鯛魚藥檢」大逆轉？合作社上火線澄清

日前高雄市衛生局抽驗一批「台灣鯛魚排」時，發現含有動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，該藥物為不得檢出的項目，然而供應商卻表示，並沒有驗出藥物。高雄市衛生局今（3日）表示，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」，對此業者也回應了。

「台灣鯛魚排」日前驗出「恩氟喹啉羧酸」，流向全台連鎖超市369家分店中，目前已售出相近9成，足跡遍布全台18個縣市，僅有基隆、宜蘭、花蓮、連江4縣市的門市未進貨這款產品。

日前雲林縣府衛生局到供應商以及合作社抽驗，卻都未驗出藥物殘留，驗出的藥物究竟是從哪裡出現，還需要進一步調查釐清。高雄市衛生局今日發布聲明表示，高雄市衛生局驗出的商品，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。不過高雄市衛生局截至目前為止，無接到所稱之業者申請。

口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評表示，合作社多年來都有留樣的習慣，再次檢驗的商品確實不是同一條魚，但都是在同一期間在同一魚池飼養。王揮評強調，合作社並非要與主管機關對抗，而是希望釐清問題究竟是出在哪，進一步維護消費者食安問題。

