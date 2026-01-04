不同癌症療法 傷害男性生殖

「醫師，我還有機會當爸爸嗎？」這句話，近年在門診越來越常聽到。國泰醫院泌尿科醫師唐靖表示，癌症是威脅人類生命頭號敵人之一，每年全球健康機關與醫藥生技砸下數以億計金額進行醫藥研發，然而，男性癌症患者必須注意，不同的癌症療法可能會以不同方式傷害男性生殖力。

唐靖指出，就在對抗癌症的醫療科技日新月異之際，人類與癌症的戰場正在悄悄地轉換。一篇發表在BMJOncology流行病學研究表明，全球早發性癌症（意即五十歲以下被診斷新癌症）發生率，自一九九○至二○一九年間成長七成九，這項研究轟動一時，並被TIMES、BBC等國際新聞所引用，雖然背後原因仍存在許多理論與爭議，但未來恐將面臨更多年輕癌症病人。

此外，年輕病人與中老年人相比，因為共病相對比較少，通常癌症治療後可存活的時間相對比較長，但也因此產生許多治療上的挑戰，男性保存生育能力，便是其中一個挑戰。

唐靖醫師進一步指出，侵襲台灣年輕男性（二十至四十歲）常見癌症包含大腸癌、甲狀腺癌、淋巴癌、血癌、肝癌、鼻咽癌、肺癌等，過去二十年間，肝癌與鼻咽癌發生率逐步下降，但大腸癌與甲狀腺癌、淋巴癌發生率卻逐步上升，其中尤以大腸癌發生率上升最為驚人。

值得注意的是，不同的癌症治療可能會以不同方式傷害男性生殖力。唐靖醫師強調，第一，手術，倘若癌症原發部位是在泌尿生殖系統，包含睪丸癌、陰莖癌、攝護腺癌、尿道癌等，那麼手術就可能對於生殖功能直接傷害，所幸台灣年輕男性與歐美相比，這些癌症發生率比較低。另外，大腸癌或後腹腔原發淋巴癌相關手術，可能因為影響到後腹腔神經節，致使術後出現射精障礙進而影響生育。

第二，化學治療，普遍化學治療的藥物原則，主要是利用癌症細胞分裂比一般細胞快的特性，藉此瞄準特定目標殺死癌細胞。遺憾的是，男性生殖細胞也是屬於分裂較快細胞種類，因此，許多化療藥物都對男性生殖細胞會有影響，縱使以精液檢查來看，許多化療藥劑使用後，精蟲數目有機會恢復正常，但在化療之後變成無精症可能性依然存在，精液檢查正常也不代表精蟲DNA沒有受到化療藥劑傷害，因此，這些因素都是加強治療前必須討論生殖保存重要性。

第三，放射治療，放射線累積對於生殖細胞也是傷害，若癌症治療包含骨盆腔相關照射，不論是對癌症本身或是對淋巴節，就可能影響到生育能力相關風險。若是腦部腫瘤採取放射治療，可能因為影響下視丘產生荷爾蒙能力進而影響到性腺激素。