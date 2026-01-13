不同調? 蔣萬安喊我是台灣人 鄭麗文稱也是中國人

政治中心／綜合報導

台北市長蔣萬安日前接受媒體專訪，稱自己是台灣人，但國民黨主席鄭麗文受訪則稱是台灣人也是中國人，今天媒體繼續追問蔣萬安是否認同鄭麗文這套說法，蔣萬安沒有回應快步離開，也讓綠營大酸蔣萬安別話說一半，請勇氣的說出來自己是台灣人非中國人。

台北市長蔣萬安：「感謝大家把青春獻給國家，把忠誠獻給經國先生。」





出席蔣經國逝世38周年紀念音樂會，台北市長蔣萬安人氣強強滾，不過致詞中隻字不提和蔣經國血緣關係，就連「蔣」字也鮮少出現，但對於自己是哪裡人，日前接受專訪，蔣萬安明確表態。

台北市長蔣萬安：「我就很清楚我是台灣人，我也是中華民國國民，我相信這是絕大部分，台灣民眾的共識。」

國民黨主席鄭麗文：「我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內，當然是台灣人，但這並不牴觸也並不妨礙，我們也都是中國人。」





蔣萬安前一天受訪才稱自己是台灣人，黨主席鄭麗文堅稱並沒有不同調，不過事隔一天，蔣萬安再被媒體追問是否認同鄭麗文這套說法，選擇避答。

記者vs.台北市長蔣萬安：「市長怎麼看主席說台灣人也是中國人。」

台北市議員（民）顏若芳：「送你勇氣這首歌，請你有勇氣說出，你是台灣人不是中國人，請你不要話只說一半，說話要說完整，才不會讓大家所誤解。」

台北市議員（民）許淑華：「蔣萬安就是一個黨意凌駕民意，國民黨典型政治人物，為什麼只聽黨意而不是尊重民意，這才是現在目前蔣萬安最大的困境。」

國民黨一邊說是自己是台灣人，同時又是中國人，就怕兩邊都討好不成，最終為難的還是自家人。

