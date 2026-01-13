不同調？蔣萬安喊「我是台灣人」 鄭麗文：不妨礙我們也是中國人

國民黨主席鄭麗文。（鏡報林煒凱）

台北市長蔣萬安日前接受專訪，重申「我是台灣人，我也是中華民國的國民」，但這被解讀牴觸了國民黨主席鄭麗文先前所說的，要讓台灣人自豪說「我是中國人」立場。今（13日）鄭麗文被問及此事，稱蔣的說法與她「完全同調」，也不妨礙「我們也都是中國人」。

不同調？ 蔣萬安喊「我是台灣人」

今是已故前總統蔣經國逝世38週年，鄭麗文今上午前往桃園頭寮謁陵追思，並接受媒體聯訪。記者提問，蔣萬安說「我是台灣人」，是否跟她的「我是中國人」不同調？

「這沒有不同調，這是完全同調的」，鄭麗文如此回應，並批這20、30年年來，民進黨刻意帶風向，刻意政治化，把她們很自然的文化歷史認同高度的政治化。

鄭麗文：不牴觸、不妨礙我們也是中國人

鄭麗文說，首先她必須再次說明，「台灣跟中國並不是一個互相抵觸、對立的概念，應該是彼此包容的，所以我們當然是台灣人（笑），土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內，當然是台灣人，但是這並不牴觸，也並不妨礙我們也都是中國人」。

鄭麗文認為，這應是所謂包容的概念，若將身份認同高度政治化、狹隘、排外，或是對外非常封閉的排斥性概念，無助於今日台灣社會的成長。她重申，任何文化身分的認同，都應該是包容、開放的認同，不應該變成用來做政治仇恨操作的工具，這是不健康的。

身分認同一致？ 鄭麗文這樣回

鄭麗文強調「所以蔣市長的身分認同，當然跟我、而且跟大多數正常的台灣人或是中華民國的國民認同，應該都是一樣的」。

