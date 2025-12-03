不同調？韓國酷澎洩資牽動反中情緒 李在明「不選邊站」

南韓總統李在明。（圖／美聯社）





南韓戒嚴風波滿一年，南韓總統李在明受訪時談到近來的中日衝突，強調南韓不會選邊站，還誇了中國國家領導人習近平很會開玩笑，對中日誰也不想得罪。但這似乎與民間溫度不同調，有中國網友穿上南韓軍警制服角色扮演，引發南韓輿論譴責。南韓最大電商平台韓國酷澎，至少3370萬筆客戶個資外洩，中國籍前員工涉有重嫌，南韓人恐慌，也牽動反中情緒。

推開大門，5名穿著南韓警察制服的民眾走進來，但他們可不是正牌警察，而是中國網友特意穿上警服，角色扮演。

南韓新聞《MBN》報導：「這是在中國角色扮演南韓警察的樣子，極為相似的衣服上，甚至寫著韓文警察，還模仿壓制嫌疑人，就像執行實際任務一樣。」

中國網友還角色扮演南韓軍人，拿著模型槍，幾乎一模一樣的軍服上，繡上南韓國旗太極旗標章，這在中韓兩國都可能違法。但中國網友卻拿南韓來消費，讓南韓網友留言表示，難怪大家要反中。

南韓誠信女子大學教授徐坰德：「他們穿著代表國家公權力的軍人服裝、警察服裝，覺得很好玩哈哈哈一樣，這是非常錯誤的行為。」

真假軍警難分清，現在就連隱私也保不住，韓國最大電商平台韓國酷澎，至少3370萬筆客戶個資外洩，占了南韓人的65%，驚動政府。

南韓副總理裴炅勳：「駭客惡意利用酷澎伺服器上的認證安全漏洞，在沒有正常登入的情況下，竊取了超過3000萬個客戶帳號。」

前中國籍員工涉嫌重大，卻早已離開南韓，南韓國會召開緊急質詢會。南韓酷澎代表朴大俊：「他是開發認證系統，或類似系統的開發人員，通常開發團隊會邀集許多擔任不同職責的員工，來組成一個團隊。」

南韓人食衣住行都得靠酷澎，身分證件、住所卻可能送中，恐慌、不安、反中情緒持續擴大，但南韓李在明政府似乎與民間溫度不同調。

南韓總統李在明：「日本和中國正在發生衝突，我們選邊站的話，只會成為激化衝突的因素。」

強調對中日的緊張關係，南韓沒有選邊站，卻不忘誇誇中國國家領導人習近平很會開玩笑，南韓政府的態度與民間的情緒形成鮮明對比。

