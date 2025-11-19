不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。
粉狀腮紅：最好上手
粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其帶珠光的款式在毛孔明顯或肌膚不平整的情況下，可能會放大肌膚紋理。建議使用鬆軟的腮紅刷，取粉後先在手背輕拍去餘粉，從蘋果肌位置往外掃開。
推薦單品：
SUQQU 晶采柔艷頰彩：粉質細緻之外調色恰到好處，是大家心中的經典。
YSL 恆久完美透膚煙染腮紅：精品皮革外殼搭配乳霜粉體轉換科技，讓頰色自然貼膚、透出高訂般精緻感。
液態腮紅：薄透自然
液態腮紅近年超夯，因為它能讓紅潤感像是「從肌膚裡透出來」。質地輕盈、延展性好。但液態腮紅也最考驗上妝手法。若底妝還沒定妝或太滑，直接疊上容易「帶走底妝」。建議先在手背上薄薄推開，再用鬆散腮紅刷或美妝蛋輕拍上臉，慢慢疊加到理想飽和度。最後再以透明蜜粉輕掃腮紅外圍，幫助裝笑更持久。
推薦單品：
NARS 激情過後腮紅露：輕盈水感質地妝效自然服貼，讓雙頰在日光下看起來彷彿自體發光。
ADDICTION 癮色粉顏頰彩蜜：亮采、柔霧兩種質地，打造自然服貼的妝效。
膏狀腮紅：光澤服貼
膏狀腮紅的魅力是上臉就像自帶濾鏡，除了服貼外光澤款能營造出水潤肌膚的柔亮感，霧面款則像天生紅潤的血色。上妝時可以直接用指腹從臉頰中心往外拍開，手溫能讓膏體更貼膚。如果想讓妝感更服貼、邊界更柔和，也能用粉撲輕壓暈開。霧面款則可直接用手指拍上，妝感自然又不顯厚。
推薦單品：
braye 滑蓋光透特潤唇頰盤：保濕成分讓質地水潤服貼，打造半透明光澤與唇頰兩用的自然好氣色。
Aou 奶油腮紅霜：貼合亞洲膚質的柔滑質地，價格親民又好暈染。
慕斯、泥狀：輕盈柔霧
慕斯或舒芙蕾質地介於膏體與粉體之間，摸起來像「打發奶油」般柔滑。上臉會轉成霧感，帶點柔焦效果，妝感輕盈乾爽。這類腮紅的特點是邊界較明顯但柔霧可愛，建議使用有弧度的粉撲或圓形刷具上妝。先取少量點在臉頰，再以拍壓方式向外暈開，最後可用乾淨刷具掃一圈蜜粉，讓邊界更自然。
還有另一種比較偏泥狀的腮紅，同樣介於粉狀和霜狀之間，但質地偏向固態，按下去有回彈感。上臉服貼不黏膩、妝效自然，適合喜歡裸妝感的人。用指腹沾取後輕點於臉頰，再往外暈開即可，用刷具沾取也沒問題。
推薦單品：
fwee Pudding Pot Blusher：質地如布丁般軟Q彈潤、貼膚服貼，一抹就能打造柔焦雙頰。
Dasique Souffle Color Pot 舒芙蕾腮紅膏：柔如慕斯、滑如絲霧的觸感，打造肌膚由內散發的甜美氣色。
M.A.C 超漾光持色奶凍腮紅：質地如奶凍般彈潤，內含荷荷芭油與葡萄籽油讓妝效自然服貼。
延伸閱讀：
「韓系亞裔妝容」方圓臉也能駕馭！無花果紅腮紅、雙C修容，打造自然立體五官
2025腮紅趨勢：歐美紅到日韓「雪酪腮紅」是什麼？這樣畫出果汁系少女妝
2025腮紅推薦！霜狀/液態頰彩成大勢，迪奧、M·A·C、ADDICTION、BRAYE、YSL都出了
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
其他人也在看
TRACEY CHEN 返台五週年專題報導｜舞動生命力，綻放女性內核光芒 | BAZAAR
Sway — The Rhythm of Life 「生命力不是燃燒殆盡，而是在掙扎後仍願意前行的溫柔韌性。」 從律師到珠寶品牌創辦人，Tracey Chen 把理性轉化為創造力，讓作品與生命共舞，品牌以 “Glow Your Light” 為精神核心，透過五大系列作品，講述女性在不同生命階段的能量、韌性與優雅。在品牌返台五週年之際，她以全新《Sway》舞裙系列化為里程碑之作——以舞裙之姿化為珠寶的律動，在光與影之間，展演女性的韌性與光芒。Harper’s BAZAAR TW ・ 20 小時前
年末必買「搶手級限定彩妝」清單！BOBBI BROWN ×愛麗絲夢遊仙境、IU同款冰透紫唇膏、黛珂奢華蜜粉全都瘋搶中
Bobbi Brown ×愛麗絲夢遊仙境：夢幻聯名美到不收藏不行仙境系包裝＋全系列視覺是這次最大亮點這次Bobbi Brown把《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻故事變成整套限量彩妝，將紅心皇后、柴郡貓、白兔先生等元素做成高級插畫包裝，眼影盤甚至還有愛麗絲壓紋，開盒就像打開童話書！整體色...styletc ・ 7 小時前
新光三越台北站前店週年慶11/27最強壓軸！滿5,000送5,000點、2折起下殺全年最低
而今年週年慶重頭戲「台北站前店」更是全台矚目焦點，預估整檔可達成 10.8億業績（年成長0.5%），來客預估成長3%。因為是「壓軸中的壓軸」，站前店將祭出全年最深折扣、最完整補貨，以及最驚人的下殺力度——服裝比市場再便宜一折（市場7折，站前直接6折起）、化妝品、家用、寢...styletc ・ 6 小時前
避免35歲後「斷崖式老化」！膠原流失、壓力堆疊、妝越補越卡？三招救回彈亮狀態！
膠原開始大量下滑，彈力支撐比保濕更重要35歲後最大的變化不是乾，而是「塌」！膠原蛋白量每年以更快速度下降，臉頰開始失去支撐，細紋變得明顯，整體輪廓也容易鬆掉！這個年紀若只靠保濕，效果會愈來愈有限，因為真正流失的是讓臉維持飽滿的彈力結構，當支撐力下降，即使睡...styletc ・ 7 小時前
Twice 娜璉果汁相太水嫩！水蜜桃妝容分析，輕鬆拿捏甜妹氛圍感！
TWICE 的娜璉總是帶著讓人瞬間心軟的果汁感魅力！天生帶笑意的臉、招牌的甜妹妝容，讓她有著「水蜜桃精靈」的暱稱。2025 最紅的 「帕斯蒂爾 Pastel Colors」風格也是娜璉最常畫的妝容風格，柔霧質感、低飽和色彩，完美定義那種越看marie claire 美麗佳人 ・ 23 小時前
對外人超堅持原則！這4大星座寵你「沒底線」，把你當成唯一例外
感情裡最打動人的瞬間，大概就是那個平時講究規矩、守著底線的人，唯獨對你卸下所有框架，把「不行」變成「可以」，把「規矩」變成「特例」。以下4個星座，對外人嚴格，對愛的人卻是毫無保留的寵溺型。姊妹淘 ・ 8 小時前
女神基因爆發！小禎女兒Emma影片搶先幫媽慶生 18歲近照美翻：「這根本可以出道」
螢幕一亮，Emma的氣質與美貌瞬間征服全場，18歲後女大十八變的清純、亮眼與自信，讓在場媒體全都倒抽一口氣。小禎當場笑到眼泛淚光，直呼：「我女兒真的長大了！」這段溫馨母女橋段，也瞬間登上社群熱搜。在 W.SHOW 品牌成立十週年的重要里程碑上，代言人小禎（胡...styletc ・ 14 小時前
高市早苗同款！APEC伴手禮是由Olive Young精選的K-Beauty禮盒，開箱17款保養、彩妝、香氛
1. Sulwhasoo雪花秀潤燥養膚精華圖片左上角的保養品來自韓國專櫃品牌雪花秀，這款潤燥養膚精華(First Care Activating Serum VI/설화수 윤조에센스6세대)可說是雪花秀最經典的明星商品。從1997marie claire 美麗佳人 ・ 23 小時前
環南市場遭爆公安擺爛! 自治會變相收上萬"保護費"
生活中心／綜合報導台北市最大的傳統市場環南市場，改建之後狀況頻頻。有攤商向週刊爆料，上個月地下停車場發生火警，消防系統卻沒有及時作動；另外也指控自治會巧立名目收取上萬元的理貨費。但對此自治會長也出面澄清，說一切都合法合規。地下停車場入口，看得出來有濃煙竄出，這是發生在上個月15號晚上九點多，台北市環南市場地下室發生火警，還好當時沒人傷亡，但有攤商向週刊爆料，當時「消防灑水系統」並沒有全面啟動。回到事發現場，原本的冰庫已經焦黑一片，還沒有完全復原，天花板的管線，也烏漆嘛黑，有攤商指控，過去經常有人誤觸，導致泡沫噴灑，所以疑似火警當天監控人員以為又被誤觸而先切斷警報，殊不知這次是真的火警。非當事攤商：「很多人說啦，火已經這麼大了，為什麼消防系統沒有噴，我們這個消防泡沫沒有噴，有些人是這樣說，但實際狀況我們不曉得。」環南市場上個月地下室發生火警意外。（圖／台灣讚警）攤商們敢怒不敢言，但除了消防問題，還有攤商不滿，租借地下停車場位子，除了一個月三千元的停車費外，還要繳交近萬元的理貨費，讓人質疑根本是在收取「保護費」。非當事攤商：「算起來也是很貴啦，你這個停車格一個月三千塊，你如果停固定的位子，他就一個月收六千，你如果在這裡理貨，像我們這樣理貨，一個月就收我們七千二，一直漲一直漲。」實際拿出帳單，11月份一個車位三千，加上七千二的理貨費，就要一萬多元，如果不只租一個位子，當然費用就更高。不過自治會會長澄清，一切合法合規。環南市場有攤商向周刊爆料，自治會巧立名目收取費用，對此自治會反駁。（圖／民視新聞）環南市長自治會會長林勝東：「市場處給我們的停車價格，是2940元，經攤商他需要，就跟攤商另外收一個，四千塊的清潔費。」北市市場處也強調，環南市場的消防檢查合格，火警當天消防系統也都正常啟動。北市市場處主任秘書高振翔：「目前正由消防局進行火調當中，相關處置將於，火調報告結果為依據。」畢竟環南市場改建，才完工營運不到一年，如今狀況頻傳，恐怕也讓攤商們做生意越做越無奈。原文出處：環南市場遭爆公安擺爛! 自治會變相收上萬"保護費" 更多民視新聞報導30年前老員工曝麥當勞「任職1年禮物」 還有人領真金純銀名牌流感疫苗施打率上升！ 北市公費庫存將見底：符合資格快接種今發函擴大查毒蛋！食藥署鎖定「2條件」 全台要驗100件民視影音 ・ 1 天前
劉品言老公連晨翔是誰？與許光漢激吻、 SpeXial男團出身、理想型喜歡「讓人開心快樂」根本老婆本人 | 柯夢波丹
連晨翔與劉品言今（9日)閃電宣布結婚喜訊，不僅結婚還同時公開懷孕好消息，直接雙喜臨門！這對螢幕情侶正式升格為準爸媽，讓全網驚呼同時也獻上祝福！你對這位高顏值新手人夫了解多少呢？Cosmo幫你整理出 6 個連晨翔的小故事，一起來認識這位帥氣的準爸爸吧！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 23 小時前
冬天是「猝死」高峰期！醫揭暖心6招保命：外套非冠軍、襪子也中
冬天是「猝死」高峰期！醫揭暖心6招保命：外套非冠軍造咖 ・ 6 小時前
2025秋冬麂皮外套推薦Top 5！Ｍiu Miu時髦百搭，Sandro「這件」Lily許韶恩同款
迎來氣溫驟降、陽光漸短的秋冬時節，外套成了造型關鍵。如果你想擺脫一成不變的皮衣與風衣，今年不妨換上「麂皮」，這股復古材質正強勢回歸伸展台。從Loewe的氣球外套到Miu Miu的滾邊設計，《Bella Taiwan》10月號封面人物Lily許韶恩也率先穿上Sandro拼接設計上鏡，透過柔軟觸感與霧面光澤詮釋不一樣的秋冬態度。bella儂儂 ・ 14 小時前
大家其實都不排斥？微軟調查有79%玩家「願意接受AI輔助」
AI 是近年來最熱門的新領域，許多公司都開始使用，但也有些人對此不是很滿意，甚至是看到 AI 就反感。而 Xbox 最近公開了一份「Gaming: Time Well Spent」的玩家行為調查報告，其中就包含玩家對 AI 的態度。結果報告指出，有高達 79% 的受訪玩家表示願意在遊戲中接受 AI 的輔助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
十銓科技 發表T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟
十銓科技持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，採用十銓科技雙段安全推鍵專利設計，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓科技在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。中時財經即時 ・ 5 小時前
6款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖
羽絨外套推薦：COVERNAT經典連帽羽絨外套這款COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套，咖啡新色首次亮相，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。羽絨外套推薦：FILA FLOW DOWN 羽絨外套跟女神韓韶禧穿同款很可以，這件FILA全新 FLOW DOWN 羽絨外套...styletc ・ 14 小時前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 1 天前
三分鐘完成發光底妝！啦啦隊女神私藏的極光CC霜真心話實測
三分鐘完成發光底妝！啦啦隊女神私藏的極光CC霜真心話實測造咖 ・ 1 天前
大型語言模型要退位了？Hugging Face 執行長：AI 下一步是「小而專」！
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導近來市場頻頻討論AI泡沫風險，不少專家也擔心大型語言模型（LLM）是否正走向飽和。不過，開源模型平台HuggingFace共同創辦...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉
對許多安卓用戶而言，AirPods 雖然香但功能受限一直是最大痛點，蘋果始終把自家耳機鎖在 iOS 生態系裡><讓很多人即使買了也只能聽但不好用，但是近日，一款名為 LibrePods 的第三方 App 成為焦點！安卓用戶心動了嗎～就讓 Spac1 帶你來了解 LibrePods 能突破什麼樣的生態界線！ 重現原生體驗 LibrePods 最大的魅力就在於，它不是單純做出相容，而是完整重建蘋果擅長的操作體驗，使用者在安卓手機上，終於能自由切換降噪、通透、自適應模式，而且講話時也可以像在 iPhone 上那樣自動降低音量，還有戴上耳機音樂開始、拿下耳機自動暫停也能做到，甚至連點頭接電話這種頭部手勢控制都能啟動，最令人驚喜的是，電池百分比總算能精準顯示，不再是模糊的幾格圖示～整體使用起來，真的會有一種 AirPods 彷彿移植到了 Android 的錯覺！電獺少女 ・ 4 小時前
2025開架唇彩推薦：fwee、Laka、3CE、媚比琳、1028…一抹打造可甜可鹽的百變唇妝
fwee 玫瑰心動鎖色唇露以「Feel Your Moment」為品牌理念的韓國超人氣彩妝 fwee，向來用繽紛色彩與俏皮設計圈住一票韓妞粉絲！這次 fwee 全新推出 18 色「玫瑰心動鎖色唇露」，靈感來自玫瑰從含苞、盛放到微微凋謝的迷人marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前