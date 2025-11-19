不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。

粉狀腮紅：最好上手

粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其帶珠光的款式在毛孔明顯或肌膚不平整的情況下，可能會放大肌膚紋理。建議使用鬆軟的腮紅刷，取粉後先在手背輕拍去餘粉，從蘋果肌位置往外掃開。

廣告 廣告





推薦單品：

SUQQU 晶采柔艷頰彩：粉質細緻之外調色恰到好處，是大家心中的經典。

YSL 恆久完美透膚煙染腮紅：精品皮革外殼搭配乳霜粉體轉換科技，讓頰色自然貼膚、透出高訂般精緻感。

液態腮紅：薄透自然

液態腮紅近年超夯，因為它能讓紅潤感像是「從肌膚裡透出來」。質地輕盈、延展性好。但液態腮紅也最考驗上妝手法。若底妝還沒定妝或太滑，直接疊上容易「帶走底妝」。建議先在手背上薄薄推開，再用鬆散腮紅刷或美妝蛋輕拍上臉，慢慢疊加到理想飽和度。最後再以透明蜜粉輕掃腮紅外圍，幫助裝笑更持久。

推薦單品：

NARS 激情過後腮紅露：輕盈水感質地妝效自然服貼，讓雙頰在日光下看起來彷彿自體發光。

ADDICTION 癮色粉顏頰彩蜜：亮采、柔霧兩種質地，打造自然服貼的妝效。





膏狀腮紅：光澤服貼

膏狀腮紅的魅力是上臉就像自帶濾鏡，除了服貼外光澤款能營造出水潤肌膚的柔亮感，霧面款則像天生紅潤的血色。上妝時可以直接用指腹從臉頰中心往外拍開，手溫能讓膏體更貼膚。如果想讓妝感更服貼、邊界更柔和，也能用粉撲輕壓暈開。霧面款則可直接用手指拍上，妝感自然又不顯厚。

推薦單品：

braye 滑蓋光透特潤唇頰盤：保濕成分讓質地水潤服貼，打造半透明光澤與唇頰兩用的自然好氣色。

Aou 奶油腮紅霜：貼合亞洲膚質的柔滑質地，價格親民又好暈染。

慕斯、泥狀：輕盈柔霧

慕斯或舒芙蕾質地介於膏體與粉體之間，摸起來像「打發奶油」般柔滑。上臉會轉成霧感，帶點柔焦效果，妝感輕盈乾爽。這類腮紅的特點是邊界較明顯但柔霧可愛，建議使用有弧度的粉撲或圓形刷具上妝。先取少量點在臉頰，再以拍壓方式向外暈開，最後可用乾淨刷具掃一圈蜜粉，讓邊界更自然。

還有另一種比較偏泥狀的腮紅，同樣介於粉狀和霜狀之間，但質地偏向固態，按下去有回彈感。上臉服貼不黏膩、妝效自然，適合喜歡裸妝感的人。用指腹沾取後輕點於臉頰，再往外暈開即可，用刷具沾取也沒問題。

推薦單品：

fwee Pudding Pot Blusher：質地如布丁般軟Q彈潤、貼膚服貼，一抹就能打造柔焦雙頰。

Dasique Souffle Color Pot 舒芙蕾腮紅膏：柔如慕斯、滑如絲霧的觸感，打造肌膚由內散發的甜美氣色。

M.A.C 超漾光持色奶凍腮紅：質地如奶凍般彈潤，內含荷荷芭油與葡萄籽油讓妝效自然服貼。

延伸閱讀：

「韓系亞裔妝容」方圓臉也能駕馭！無花果紅腮紅、雙C修容，打造自然立體五官

2025腮紅趨勢：歐美紅到日韓「雪酪腮紅」是什麼？這樣畫出果汁系少女妝

2025腮紅推薦！霜狀/液態頰彩成大勢，迪奧、M·A·C、ADDICTION、BRAYE、YSL都出了





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看

● Twice 娜璉果汁相太水嫩！水蜜桃妝容分析，輕鬆拿捏甜妹氛圍感！