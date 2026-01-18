不含香精且天然原料的檀香、沉香 過年送禮新選擇

宣嘉幃推出不含香精且天然原料的檀香、沉香用品，簡單素雅包裝，值得推薦做為年節送禮新選擇。 （記者王正平攝）

記者王正平/高雄報導

在充滿文青氛圍的鹽埕第一公有零售市場內，竟有一家販售香氛的店家，格外與眾不同。嘉嘉香氛業者宣嘉幃表示，她從事美容銷售，常接觸東方香品，感覺對工作壓力大者，有心靈療癒功能。因年節將近，特推出不含香精且天然原料的檀香、沉香用品，簡單素雅包裝，值得推薦做為年節送禮新選擇。

宣嘉幃指出，因工作關係，長期接觸美妝產品，自己又很喜歡香氣的空間與氛圍，後來又對東方香品感到興趣，覺得在緊張繁忙的現代社會中，透過焚香見到一絲清香縷縷上升，聞香後，總感覺有一種生活儀式感的美好，並對疲憊的身心，確有穩定且療癒的作用。

因年節將近，宣嘉幃為此將店內的檀香與沉香等產品，配合自己手工製作的包裝方式，既然產品全天然原料製成，不含化工製造的香精，當然包裝也得講究環保，一切以簡單素雅且簡潔好取為主，開盒後即可使用。

她說，除檀香及沉香外，另有販售香塔、臥香、環香和淨香粉等各式香氛用品，隨顧客的喜好而做選擇，價格比起百貨賣場等專櫃而言，性價比極具優勢，特別對小資族的女性消費者，吸引力很高，也適合男性採購，無論送禮或自用，都相當適合值得參考。