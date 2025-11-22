不吵不鬧就有糖吃！美FAA加發30萬獎金，犒賞關門期間「全勤無薪上班」航管員，

他們曾是美國聯邦政府停擺（shutdown）期間，最常出現在新聞版面的受害群體之一，負責機場秩序和飛航安全的航空管制員與技術人員，在華府恢復正常運作後，交通部與聯邦航空總署（FAA）日前突然宣布，將對那些在停擺時期、依舊堅守崗位保持完美出勤紀錄的員工，額外加發1萬美元（約新台幣31.4萬元）的獎金。

根據CNBC引述美國交通部聲明，這筆激勵獎金、預計將發放給776名航管員與技術人員，他們最快會在下星期就收到通知，並於12月9日前獲得款項。這群獲獎的航管員究竟有多稀有？根據工會描述，全美大約有1.1萬名取得合格認證的空中交通管制員。

交通部長達菲（Sean Duffy）激動地表示，「這些愛國的男女，從未放手自己的義務，並在整個政府停擺期間，持續捍衛飛航與大眾的安全。」特別的是，除了因為生計曠職或臨時請假的員工，確定沒有領取資格外，外界好奇、那些早就規劃好的休假時間，或因連續上班而疲勞請假的人，是否會使他們因此失去獲得獎金的資格。

這次的停擺持續超過40天，是美國有史以來最長的一次。受到法律限制，航管人員被要求、必須在沒有正常領薪水的情況下繼續工作，導致各機場缺勤率大幅上升，迫使各家航空公司被迫延緩或取消航班。

受到聯邦政府關門波及，美國愈來愈多機場出現延誤和航班改期的問題。（美聯社）

這齣停擺鬧劇最終於11月12日結束，國會總算通過一項法緊急案，為聯邦政府提供至明年1月份的資金，才讓華府又恢復正常運作。

政府長時間停擺不僅造成航空產業大亂，也給予本就存在人力缺口的航管群體，額外的工作壓力，其中許多人甚至因為無人可帶班、被要求每週連續工作6天，這也引發航空業的強烈不滿，要求國會議員修法，承諾未來某一天、假如再發生政府停擺時，必須確保關鍵員工不會陷入「無薪工作」的局面。

美國國家空中交通管制員協會（NATCA）表示，已收到有關獎金的通知，工會表示，311名工會成員符合領取資格，「我們期待與政府合作，也為那些沒被部長認可、但同樣辛勤工作的人員提供獎勵。」

受到美國聯邦政府關門影響，多州機場只能維持最低程度營運，不少航管人員拒絕「無薪上班」。（美聯社）

事實上，除了交通部和FAA之外，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）上星期也表示，負責在機場為旅客進行安檢的運輸安全管理局（TSA）人員，也將因完美出勤而獲得1萬美元獎金。

「儘管面臨巨大的個人生活與財務挑戰，這些敬業的安檢人員，依舊每天準時打卡上班，在超過一個月沒有薪水的情況下，持續確保美國人民能夠安全旅行。」

