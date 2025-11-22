不吵不鬧就有糖吃！美FAA加發30萬獎金，犒賞關門期間「全勤無薪上班」航管員，
他們曾是美國聯邦政府停擺（shutdown）期間，最常出現在新聞版面的受害群體之一，負責機場秩序和飛航安全的航空管制員與技術人員，在華府恢復正常運作後，交通部與聯邦航空總署（FAA）日前突然宣布，將對那些在停擺時期、依舊堅守崗位保持完美出勤紀錄的員工，額外加發1萬美元（約新台幣31.4萬元）的獎金。
根據CNBC引述美國交通部聲明，這筆激勵獎金、預計將發放給776名航管員與技術人員，他們最快會在下星期就收到通知，並於12月9日前獲得款項。這群獲獎的航管員究竟有多稀有？根據工會描述，全美大約有1.1萬名取得合格認證的空中交通管制員。
交通部長達菲（Sean Duffy）激動地表示，「這些愛國的男女，從未放手自己的義務，並在整個政府停擺期間，持續捍衛飛航與大眾的安全。」特別的是，除了因為生計曠職或臨時請假的員工，確定沒有領取資格外，外界好奇、那些早就規劃好的休假時間，或因連續上班而疲勞請假的人，是否會使他們因此失去獲得獎金的資格。
這次的停擺持續超過40天，是美國有史以來最長的一次。受到法律限制，航管人員被要求、必須在沒有正常領薪水的情況下繼續工作，導致各機場缺勤率大幅上升，迫使各家航空公司被迫延緩或取消航班。
這齣停擺鬧劇最終於11月12日結束，國會總算通過一項法緊急案，為聯邦政府提供至明年1月份的資金，才讓華府又恢復正常運作。
政府長時間停擺不僅造成航空產業大亂，也給予本就存在人力缺口的航管群體，額外的工作壓力，其中許多人甚至因為無人可帶班、被要求每週連續工作6天，這也引發航空業的強烈不滿，要求國會議員修法，承諾未來某一天、假如再發生政府停擺時，必須確保關鍵員工不會陷入「無薪工作」的局面。
美國國家空中交通管制員協會（NATCA）表示，已收到有關獎金的通知，工會表示，311名工會成員符合領取資格，「我們期待與政府合作，也為那些沒被部長認可、但同樣辛勤工作的人員提供獎勵。」
事實上，除了交通部和FAA之外，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）上星期也表示，負責在機場為旅客進行安檢的運輸安全管理局（TSA）人員，也將因完美出勤而獲得1萬美元獎金。
「儘管面臨巨大的個人生活與財務挑戰，這些敬業的安檢人員，依舊每天準時打卡上班，在超過一個月沒有薪水的情況下，持續確保美國人民能夠安全旅行。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
美議員推案將「六項保證」入法 阻政府背棄對台承諾
（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）美國跨黨派參議員今天提出法案，主張將對台「六項保證」入法，並強化國會監督，以防止政府在未經國會審查下背離對台承諾。「六項保證」雖自雷根總統時期以來屢獲歷屆政府重申，卻始終未被納入美國法律體系。中央社 ・ 1 天前
韓星NANA「42億元豪宅」遭持刀歹徒搶劫！母女合力壓制 警認定：屬正當防衛
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導南韓前女團AfterSchool成員、歌手兼女演員NANA（本名林珍兒）日前驚傳位於京畿道九里市的自家住宅中，遭歹徒持刀搶劫闖入事...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
男子過海關「下面一大包」 海關檢查掏出2隻瀕危鸚鵡
美國聯邦檢方近日起訴一名男子，指控他走私兩隻橙額鸚鵡（orange-fronted parakeet），並將其麻醉後塞進褲檔，企圖從墨西哥走私進入美國，殘忍手法令人震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
強化對台承諾不受政府影響！ 美國跨黨派提案將「6項保證」入法
一項旨在鞏固美國對台灣長期承諾的關鍵立法行動正在美國國會推進。美國兩黨參議員於當地時間20日提出法案，主張將行之有年的對台「6項保證」正式納入美國法律體系。此舉核心目的在於強化國會對外交政策的監督權，並明確阻止未來任何一屆美國政府在未經國會審查和批准下，擅自更動或背離這些對台灣的承諾基石。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲男熟睡中遭扔進垃圾車「活活壓死」 淒厲叫聲嚇醒熟睡鄰居
又是一起遊民悲歌。一名30歲遊民因為天氣寒冷，跑進大型垃圾箱取暖順便休息，未料垃圾車卻在他熟睡途中收走垃圾箱，導致男子還沒來得及反應，就慘遭垃圾車的壓縮機活活輾死，男子死前的驚叫聲過於淒厲，附近熟睡中的鄰居全被嚇醒。中時新聞網 ・ 1 天前
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 11 小時前
我輕巡艦CMS 330戰管系統 德海軍也採用 成F127巡防艦「大腦」
海軍現正籌獲「輕型巡防艦」原型艦，首批2艘預計2028年前交付海軍服役，而除主機、雷達等關鍵裝備外，全艦的戰管系統也在月前的台北航太國防工業展揭曉，確定採用洛馬的CMS 330；而在加、紐、智利等國後，德國也確定採購這套系統，作為其海軍新一代F127巡防艦的「大腦」。自由時報 ・ 11 小時前
擴大濱海打擊範圍 傳沱江級軍艦將移撥 「濱海作戰指揮部」
海軍規劃整併反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，原擬要在明年一月成立的「濱海作戰指揮部」，順延到明年七月再行成軍。軍方人士今天透露，海軍評估擴大濱海作戰的打擊範圍及運用層面，思考要將600噸級的沱江級軍艦全數移撥丶改隸「濱海作戰指揮部」。他指出，依據先前的規劃，駐地在基隆的海軍131艦隊，轄下目前是自由時報 ・ 11 小時前
福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果
[NOWnews今日新聞]衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，日本相關...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
訪日瞭解「台灣有事」 ! 中共兩棲作戰大幅增 美海軍作戰部長特別要日盯緊「它」...
[Newtalk新聞] 11 月 17 日，美國海軍作戰部部長考德爾（Michael C. Corder）正式訪問日本，就亞太地區安全及海上合作議題進行交流。期間，他提及中國海軍的建設進展，並指出中國近期在航母與兩棲攻擊艦等大型艦艇的發展速度引人關注。 《華盛頓郵報》報導，中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。 中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。圖為福建艦。 圖:翻攝自菲常視野 在談及亞太盟友合作時，考德爾強調，與日本、韓國、澳洲等國的協作對美國維持地區海上力量的重要性，並指出透過盟友合作可形成規模可觀的聯合力量。他同時提到，希望盟國在國防投入上承擔更多責任，並建議日本將防衛支出提升至 GDP 的 5%，以增強地區防衛能力。 此外，考德爾在訪日期間表示理解日本政府在台灣議題上的立場，並簡要提及美韓間的核潛艇合作計畫，指新頭殼 ・ 9 小時前
別再糾結差幾歲！選對「生肖」比避開「年齡差」對婚姻更重要
[Newtalk新聞] 近年社會對夫妻年齡差距的討論不斷，傳統觀念中相差 3 歲或 6 歲被視為禁忌，國外研究亦指出差 5 歲者離婚率可能高出近兩成，然而，古代生肖相配的觀點指出，夫妻關係的和諧與否，可能更關鍵在於生肖性格的互補與契合。本文從十二生肖女性角度出發，探討其最適合的男性生肖配對，解析如何透過性格特質的相互支持，建立穩定幸福的婚姻關係，強調真愛與相互理解才是維繫感情的基石。 十二生肖 （示意圖）。 圖：翻攝自 Freepik 根據傳統生肖配對觀點，不同生肖女性在選擇伴侶時，若能找到性格互補的對象，將有助於婚姻長久穩定。以鼠女為例，適合配對的生肖男性包括牛、龍、猴。牛男的穩重能帶給鼠女安全感，龍男的領導力與自信能激勵鼠女成長，而猴男的幽默與智慧則能與鼠女形成默契，共同解決問題。 牛女則與鼠、蛇、雞男最為契合。鼠男的機智能為牛女的生活帶來創意，蛇男的謹慎與智慧有助於事業共同進步，雞男的細心與規劃能力則能幫助牛女更清晰地邁向未來目標。 虎女適合配對馬、豬、狗男。馬男的熱情與冒險精神能激發虎女的勇氣，豬男的包容與忠誠能提供情感支持，狗男的正直與家庭觀念則能讓虎女感受到穩定與依靠。 兔新頭殼 ・ 11 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 18 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 17 小時前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 12 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 16 小時前
小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田
宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田東森新聞影音 ・ 13 小時前
高市一句「台灣有事」點燃中日衝突 專家：台海成代理戰爭提前測試場
北威「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇中，文化大學社科院講座教授楊信傳媒 ・ 1 天前