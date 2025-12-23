「不吸菸肺癌」兇手抓到了！中研院：空污、防腐劑證實相關

菸害雖是肺癌主要危險因子，但超過９成罹患肺癌的女性都不抽菸。中研院自2016年起與美國合作「台灣癌症登月計畫」，針對不抽菸肺腺癌患者基因進行分析，發現人體防禦機制中的APOBEC酵素，在外在致癌物影響下，可能促進相關突變活性增加，提升癌化風險。

針對不抽菸肺腺癌患者，研究發現人體防禦機制中的APOBEC酵素，在外在致癌物影響下，可能提升癌化風險。 （示意圖／Pexels）

該計畫分析來自8個國家、超過406位病患樣本，研究成果已於今年發表於國際權威期刊《癌細胞》（Cancer Cell）。聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍表示，此研究揭示不吸菸肺癌者的致癌關鍵，極大可能是因環境因素而發展成肺癌。

硝基多環芳香烴與亞硝胺等致癌物，容易誘發肺癌病變。蔡哲龍指出，前者來自工業或汽機車排放廢氣，以及廚房油煙等；後者常見於醃製與加工肉品，是食品添加物與防腐劑中常見的成分，這些物質進入體內且暴露量累積到一定程度時，基因突變的風險就會大幅增加。

「台灣癌症登月計畫」揭露不同基因突變型對環境致癌物有不同的行為耐受性，而個體的解毒與代謝能力也有差異。蔡哲龍提醒，抽菸與不吸菸的致癌機轉不同，罹患肺腺癌比想像中還要複雜，包括致癌物濃度的環境暴露量，在罹癌進程扮演關鍵影響。

空污已有國際實證對人類具致癌性，在空氣污染嚴重的日子，應減少外出活動或改搭大眾交通工具。(圖/資料照)

蔡哲龍強調，空污已有國際實證對人類具致癌性，在空氣污染嚴重的日子，應減少外出活動或改搭大眾交通工具，在家可開啟空氣清淨機。有運動習慣者，應避免在車流量大的馬路旁慢跑、散步；在家烹煮要盡量避免高溫油炸、燒烤，使用抽油煙機有效排氣，並少吃含有亞硝酸鹽的加工食品。

低輻射劑量電腦斷層攝影（LDCT）是目前唯一有國際實證能有效早期發現肺癌的篩檢工具。蔡哲龍說，國健署針對有肺癌家族史（女性年滿40歲、男性年滿45歲）或重度吸菸者（20包年、年滿50歲）提供2年一次免費低輻射劑量電腦斷層攝影檢查，具有家族史者，建議可以提早至35歲篩檢。

