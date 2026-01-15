不咬耳朵改「千里傳音」 鍾東錦：盼中央補助教師獎金 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

教育部日前修法提高教師兼任行政職務的行政工作獎金，台北市長蔣萬安再釋利多，宣布除了中央獎金，加碼兼任行政職的校長、處室主任、組長每月加發1000至3000元獎金。對此，苗栗縣長鍾東錦喊話中央，相關政策如能由中央統一制定標準與敘薪規定，並編列全國縣市均等的補助，那麼無論老師在什麼地方任教，都能受到同等的照顧。

「每個台灣的孩子都值得更好的老師，每吋台灣的土地都值得更良好的師資。」鍾東錦說，陽明交通大學苗栗校區設置在即，不斷催促進度並解決問題，希望一切能夠如期進行。

鍾東錦說，台北市近日宣布兼任行政職的老師能夠提高薪資加給，除了看見年輕的蔣萬安同理心與魄力以外，內心更是羨慕不已；6都之外的縣市資源無法向大城市看齊，受限於統籌款的不足，苗栗縣的老師們雖有同樣希冀，但卻無法擁有同等待遇。

「教育教育，百年大計，師資均衡，人民之幸。」鍾東錦強調，不同縣市不同補助，容易造成教育人才的磁吸效應，照顧師界的美意也可能因此打折。相關政策如能由中央統一制定標準與敘薪規定，並編列全國縣市均等的補助，那麼無論老師在什麼地方任教，都能受到同等的照顧。

鍾東錦進一步說，如此一來，即使在偏鄉化育英才的有為師長，也能在深具保障的薪資福利制度下，讓這塊土地上的所有學子，都可以茁壯成長，汲取新知。

鍾東錦笑說，日前總統賴清德才到苗栗，提醒他要多咬咬耳朵，這是一句溫暖的玩笑話，外界不需過度解讀。而當天雖來不及親「耳」口述，但請容自己來個千里傳音，補助教師獎金是項美事，如果賴清德與行政院長卓榮泰聽見了，請幫幫全國教師，不勝感激。

照片來源：取自鍾東錦臉書

