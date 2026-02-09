不哭不鬧不請假卻快倒下 精神科醫揭「高功能憂鬱」真相

【記者黃泓哲／台北報導】在門診、諮商室與校園現場，近年越來越常看到一種狀況：有些人看起來一切正常，準時上班、準時上課，會笑、會聊天，表現穩定，甚至還常安慰別人，但私底下卻長期感到疲憊、空虛，腦中反覆出現「我好累」「我是不是快撐不住了」的念頭。專家形容，這是一種「高功能崩潰」，外表運作正常，內在卻早已超載。

精神科醫師楊聰財博士指出，高功能憂鬱與焦慮常被忽略，與長期情緒壓抑、社會期待過高，以及年輕世代大腦尚未完全成熟卻被要求提早承擔責任有關。許多年輕人習慣把情緒藏起來，用理性與效率撐住生活，久而久之，壓力轉為失眠、心悸、胃痛等身體症狀，卻仍告訴自己「我沒事」。

24歲的上班族林小姐（化名）就是其中一例。在公司，她是主管眼中可靠的員工；在朋友間，她總是傾聽與陪伴的角色。但連續幾個月睡眠不足、長期焦慮，讓她在通勤途中突然全身發抖、視線模糊，腦中閃過「如果我消失，大家是不是會輕鬆一點」。她並非真的想結束生命，而是第一次清楚意識到，自己已經撐到極限。

楊聰財提醒，「看起來沒事」不代表真的穩定，反而可能是最需要被關心的族群。真正的支持，不是要對方更努力，而是願意傾聽、陪伴與接住。當社會只讚美堅強，卻忽略疲憊，許多人的求救就會變得無聲。理解高功能崩潰，是這個世代重要的心理課題，也是一句簡單卻真誠的關心，可能改變一個人的處境。

