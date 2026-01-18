不善表達遭列車長誤認無車票！ 男被請下車後躺車站

台南市 / 綜合報導

16日晚間6點多，台鐵一輛從台南開往台中的列車，列車長查票時，卻發現一名蔣姓男子疑似沒有車票，因此將他請下車，但男子疑似因此不滿，直接躺在新營車站地上，引起民眾注意。後續鐵路警方到場，從男子父親口中，才得知這名蔣姓男子領有身障手冊，不善於表達，才會明明有買車票，卻放在背包內沒有告知，造成誤會一場。

民眾走進台鐵站內後，眼看地面上躺著一名男子，一動也不動，讓目擊乘客摸不著頭緒，而一旁還有多名台鐵人員，究竟怎麼一回事，目擊民眾說：「我不知道他在哪裡，我看到的時候那時候他是坐在那邊，我旁邊有路警在處理了。」

原來就在16日晚間6點多，一輛開往台中的台鐵列車，行駛過程，台鐵列車長執行查票勤務，卻發現這名蔣姓男子疑似沒有車票，因此解除運送契約，男子似乎才會情緒不滿，躺在台南新營車站地面上，不過後來經查卻是烏龍一場，鐵路警察局高雄分局新營派派出所副所長沈忠漢說：「該蔣姓男子持有身障手冊不擅表達，並由其父於背包找到一張台南往台中車票，本分局員警協助與台鐵公司人員澄清誤會。」

鐵路警方表示，蔣姓男子持有身障手冊，不善於表達，並且在背包內也確實找到車票，後續也協助男子與台鐵人員澄清誤會，只是男子在躺在地上的行為，也真的嚇到不少目擊乘客。

