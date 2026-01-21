不喊苦的孩子最讓人心疼 北藝大學生跑外送賺學費

勵進生語晴，就讀戲劇科。家境清寒，課餘騎車外送打工，為自己賺取學費與生活費。（圖／東森新聞）





幼幼基金會為清寒大學生募集助學金。來自苗栗單親家庭的女大生語晴，在課業、戲劇排練之外，還要騎車外送打工貼補生活費。只是天天吃泡麵，長期省吃儉用，身體出現聲帶發炎和結膜炎等問題。種種的生活困境，一度讓她懷疑自己能否繼續追夢，幸好有助學金及時支持，減輕了生活負擔，也給她力量繼續站上舞台。

外送餐點半工半讀 清寒女孩追戲劇夢

一趟趟取餐、一次次上下樓。下課後戴上安全帽，國立臺北藝術大學戲劇系三年級的語晴，不是回家休息，而是騎上機車，繼續為生活奔波。平均一週外送三到四天，每天三到五個小時，假日拉長到七小時。排練與課業占據大部分時間，她在生活的縫隙中，選擇穿梭街頭跑外送，忍受著風吹、日曬、雨淋。北投、天母、陽明山的單，她都接，只為多賺一點生活費。

勵進大學生張語晴：「我記得有一次，我跑了九個小時。有時很拚的時候，可能就是去超商買一顆御飯糰，就塞在嘴裡，直接跑著（外送邊）吃。」

舞台劇片段〈美麗星期天〉：「穿著打扮、神情舉止，反正就是稽查員那個調調。」

不願成為家中負擔 單親學生半工半讀

語晴這條戲劇路，走得並不輕鬆。國中時在舞台上的表演，讓她懷抱著對大舞台的渴望。但現實是，她出身單親清寒家庭，中度身障的父親無法工作，家裡缺乏穩定收入。體貼的她，不願成為爸爸的負擔。

戲劇夢不因困境止步 北漂苦讀考進北藝大

高中便隻身北上，就讀表演藝術科。為了支撐夢想，語晴從那時起，就過著學貸與半工半讀的生活，也努力考上北藝大戲劇系。隨著音樂節拍，在排練室裡舞動。對語晴來說，跳舞是她在繁重課業與生活壓力之間，調整呼吸節奏的方式。

勵進大學生張語晴：「因為我很喜歡表演，我一開始很喜歡跳舞，但我不知道，我是喜歡站在舞台上的感覺。所以我覺得後面選劇場，也是因為這個原因。就是因為你站在舞台上，會有燈光，就像那種燈光打下來的感覺，會讓你覺得很舒服，就是有一種，光照在自己身上的感覺。」

北漂省錢挨餓生病 聲帶發炎染結膜炎

但在光的另一面，沉重的經濟壓力，曾讓語晴陷入低潮，甚至懷疑自己是否該繼續學業。

曾因經濟壓力想放棄 靠助學金重拾戲劇夢

幼幼基金會助學金及時幫助，陪伴她走過最艱難的階段。

勵進大學生張語晴：「但在那時候是為了省錢，就是省到就是有點病態。但有了幼幼基金會的幫忙，所以可以讓我就是，不用天天吃泡麵。」

清寒學生苦讀追夢 盼當老師照亮孩子

壓力減輕後，語晴終於能多將心力，放回最愛的課業與排練，也重新梳理對未來的想像。

勵進大學生張語晴：「我上大學之後，就有在接觸，帶課輔班的小朋友。小朋友的笑容，跟他們開心在裡面玩的樣子，會讓我滿有成就感。」

勵進大學生不孤單 幼幼助學傳遞溫情

幼幼基金會的助學支持，希望為努力生活的孩子減輕負擔，讓他們在追求夢想的艱辛路上，多了一份支持、一份溫度。

點這裡捐助>>支持清寒勵進大學生

115年勸募核准字號：衛部救字第1141364768號

