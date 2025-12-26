不喜歡和人溝通！ 40歲「邊緣人」想轉行 網推1職業：爽爽過





找工作時除了看薪資外，也要考慮是否適合自己的個性。一名擔任專案管理工作的網友表示，自己其實不愛和人溝通，因此上班很痛苦，問「邊緣人適合做什麼工作？」，引發熱議。

該名網友在論壇PTT上以「邊緣人適合做什麼工作」為題發文，表示自己10多年來都擔任專案管理相關工作，這份工作很需要和各單位溝通與協調合作，但其實自己的個性很討厭和人講話、溝通，即使每次到新公司任職時，起初會努力裝一下，但幾個月後就開始覺得心很累，最後越來越自閉、邊緣化而離職，但礙於工作資歷都是專案管理相關，因此即使換了工作，下一份工作又會陷入「上班很痛苦、提離職、離職也不知道做什麼、又繼續找專案管理的工作」的同樣循環，但如今自己已經40多歲，年紀越大越討厭從事需要和人溝通的工作，想轉行卻不知該找哪個方向，想請眾人提供建議：「有沒有這個年紀不喜歡和人講話，可以做什麼工作的建議？」

此案例吸引許多網友留言討論，對此，許多網友紛紛提出建議，有網友認為可以嘗試投資：「我朋友專心炒股和做小農，薪資也和一般上班族差不多，完全不用接觸人」、「投資股房啊，真正只看結果，不用鬥爭舔屁眼的工作」。

但也有網友提醒，中年轉行可能要面對收入可能變少的現實，不想和人接觸，也可能要付出更多勞力，若能接受這幾點，還是有很多職業可參考：「要轉行當然是有,只是收入你不一定能接受而已」、「好像務農還可以，但要有長輩帶入門」、「巡山員」「很多工作都不用接觸人，養雞鴨、豬仔…生產線的很多都不用一直接觸人」、「不怕飄的去找山下偏僻超商」、「清潔人員、保全、外送」。

其中最多人推薦的工作就是商辦夜班保全：「商辦夜班保全」、「靈骨塔管理員／夜班保全？」、「有認識的前輩在商辦做保全爽爽過，只是薪水不會高到哪」。

