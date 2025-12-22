不喜歡溝通！中年男想轉行「邊緣人做啥好？」一票人最推它：爽爽過

人類是群居動物，不管工作、進食都需要和他人互動，不過有些人可能因此感到喘不過氣。一位40多歲的網友近日表示，自己從事專案管理工作10餘年，不過其實他很討厭和人講話、溝通，每次上班時總是覺得很痛苦，忍不住好奇詢問「邊緣人適合做什麼工作？」，貼文曝光後引發熱議，最多人推薦的就是商辦夜班保全。

原PO在PTT發文指出，自己從事專案管理工作10餘年，常常需要溝通合作，不過他其實相當討厭和人講話、溝通，每次上班時都覺得很痛苦，最後越來越自閉、邊緣化而離職，但因為不知道該轉行做什麼工作，所以又會重回專案管理的工作，就這樣輾轉到了40多歲，讓原PO忍不住好奇，「有沒有這個年紀不喜歡和人講話，可以做什麼工作的建議？」

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「很多工作都不用接觸人，養雞鴨、豬仔…生產線的很多都不用一直接觸人」、「投資股房啊，真正只看結果，不用鬥爭舔屁眼的工作」、「我朋友專心炒股和做小農，薪資也和一般上班族差不多，完全不用接觸人」、「務農啊」、「搜東原7－11大夜，兩三年前好像看過開36K徵人」、「不怕飄的去找山下偏僻超商」、「好像務農還可以，但要有長輩帶入門」、「巡山員」。

其中最多人推薦的工作就是商辦夜班保全，「商辦夜班保全」、「靈骨塔管理員／夜班保全？」、「清潔人員、保全、外送」、「有認識的前輩在商辦做保全爽爽過，只是薪水不會高到哪」。

更多中時新聞網報導

足球》張璨當選理事長 先拚女足亞洲盃

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身

長照3.0 擬設中繼站醫照整合