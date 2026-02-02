「不喝就是不給面子」 領導瘋狂勸酒 寧波小伙喝到吐血

浙江寧波一名剛入職公司擔任IT技術人員的25歲男員工，近日在公司年會上，在餐桌上被領導和同事們輪番勸酒，稱「不喝就是不給領導面子」，幾乎沒有飲酒史的他，被迫猛灌下一整瓶紅酒，沒多久就出現劇烈嘔吐，甚至不斷吐血，經送醫急救，確診為灌酒造成賁門撕裂所引發大出血，所幸及時送醫救回一命。此事件今天上了熱搜，網友們紛紛譴責領導藉灌酒進行「服從性測試」的陋習，要求追究當時灌酒的該公司領導和同事的責任。

據寧波晚報報導，25歲的小凱（化名）今年剛參加工作，是一名IT技術人員。幾天前，他參加了部門組織的年會。從小到大沒怎麼喝過酒的他架不住同事和領導的勸酒，舉起酒杯猛灌紅酒，沒過多久就喝下了一瓶紅酒。不勝酒力的他很快就醉倒在包廂沙發上，突然開始嘔吐。由於喝的是紅酒，大家並沒有太在意紅色的嘔吐物。沒想到，小凱嘔吐不止還吐出鮮血，同事嚇了一跳，就近將他送到浙江省寧波市醫療中心李惠利醫院。

當時小凱的血紅蛋白只有80g/L(男性正常值為120～165g/L)，屬於中度貧血。消化內科值班醫師羅雯靜在胃鏡下想找到精準的出血點止血，但其胃內的積血像一潭深淵把視野遮得嚴嚴實實，一度根本看不清內部情況，只能一點點清理積血。最終，內鏡下清晰可見賁門處兩道黏膜撕裂傷，創面持續滲血，局部已形成血凝塊。

「是賁門撕裂，這就是導致大出血的原因」，羅雯靜隨即精準夾住裂口兩端，將出血黏膜牢固縫合止血。術後，小凱在醫院接受了禁食、抑酸、補液等治療。隨著體內血容量逐漸恢復，各項指標慢慢回歸正常。

「賁門是胃的入口，位於胃與食管的連接處」，羅雯靜說，吃飯時這扇「門」會適時打開，讓食物順利進入胃裡；食物進去後，它又會收縮關閉，讓食物在胃裡消化，防止反流回食管。喝酒後狂吐不止會使這扇「門」失靈：胃裡食物、酒精混合著胃酸形成一股強大衝擊力往上湧，賁門還沒來得及鬆弛打開，這道脆弱的「黏膜大門」就會被撐破甚至撕裂。再加上酒精會刺激黏膜充血水腫、增加脆性，破損就易傷及血管引發大出血，嚴重時直接危及生命。

事件經報導後，網友們紛紛譴責：「酒桌糟粕文化去除」，「勸酒的都有罪」，「為什麼喝酒就得和面子掛鉤，最討厭『不喝就是不給我面子』這種話，純粹不把人當人看」，「領導不負責嗎，利用職務之便欺壓員工」，「領導這樣高興了吧？簡直是謀殺」，「該負刑責，故意傷人」，「這應該申請工傷」。

媒體「百姓關注」評論指出，小凱的遭遇看得人揪心。該公司當時勸酒的領導和同事一句「不喝就是不給我面子」，把個人健康綁架成了人情籌碼，把酒精濃度扭曲成了忠誠度指標。當勸酒變成一場「職場服從性測試」，就成了新人必須通過的「投名狀」。更值得警惕的是，這種陋習往往被包裝成「團隊氛圍」、「破冰文化」。這件事給所有職場人敲響了警鐘，健康這條底線，比任何職場潛規則都重要。沒有任何一場酒局，值得拿命去喝一杯。

