不喝酒卻肝硬化！醫揭「1關鍵」釀禍 腹肥胖風險增1.8倍

高血壓不只增加中風、心臟病的風險，也會加速肝臟變硬。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，研究發現，患有高血壓者的肝纖維化風險增加2.4倍，而腹部肥胖者的肝纖維化風險增1.8倍，因為高血壓會讓肝臟血流變差、荷爾蒙失衡、修復變弱，導致肝臟逐漸纖維化。

錢政弘在臉書粉專提到，許多人到中年開始出現「三高一粗」，也就是高血壓、高血糖、高血脂，加上腰圍變粗。過去清楚知道，高血糖、肥胖會提高脂肪肝、肝癌的風險。然而，最新研究更指出，高血壓與其他代謝異常，也會使肝臟更容易發炎、纖維化。

錢政弘分享美國南加州大學團隊利用美國NHANES大數據的分析報告，發現高血壓者、糖尿病者的肝纖維化風險增2.4倍，腹部肥胖者的肝纖維化風險增1.8倍，若同時具有3項以上代謝風險因子（高血壓、糖尿病、肥胖），肝纖維化風險則增加2.6倍。

另外，一篇全球79中心前瞻性研究（逾10萬人），來自英國、歐洲、亞洲的三大族群一致發現，患有高血壓的人不僅死亡與心血管事件風險高出30%，肝臟纖維化進展風險更高出60%，而且無論有沒有肥胖或糖尿病，高血壓本身就會傷肝。

錢政弘解釋，當血流壓力異常時，肝臟缺氧、反覆發炎、血壓過高，會破壞肝臟微血管循環，造成缺氧與慢性發炎，進而演變成纖維化；再者，高血壓會活化「腎素－血管張力素（RAAS）系統」，刺激肝臟纖維化細胞，同時加重胰島素阻抗與脂肪堆積；而長期的氧化壓力與發炎，讓肝臟修復受損細胞的能力變弱，容易被纖維組織取代。

錢政弘指出，臨床上常遇到一些人做超音波時，發現肝臟看起來「粗粗的」、有初期肝硬化，卻完全沒有肝炎病史，也不喝酒。該情況可能不是「沒有原因」，而是長期血壓控制不佳，血壓每天上升，長期下來，肝臟在不知不覺中被「悄悄硬化」。

