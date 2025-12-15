不喝酒更省錢！紅桧燒肉鍋物平日限定「-$199」優惠登場，不喝酒省更大限時搶訂

台中人氣燒肉餐廳「紅桧燒肉鍋物」再度掀起話題，這回不是靠新菜單，而是以「不喝酒，省更多」的平日限定優惠吸引饕客目光。從12月1日起至12月31日，週一至週五非假日，只要放下酒杯，就能享受個人套餐超值優惠—「酒錢直接變肉錢」，現省199元讓吃肉的快樂翻倍。

燒肉老饕都知道，吃燒肉最傷荷包的不是肉而是酒。紅桧燒肉鍋物這次貼心推出「減一酒 = -$199」方案，讓不喝酒的朋友也能大口吃肉、爽度不打折。活動期間，人氣個人套餐都加入超值行列：人氣「三馥炙選個人套餐」平日只要399元（原價598元），而豪華的「炙牛盛合個人套餐」則降至599元（原價798元），讓消費者用更少的錢，吃到原本套餐中精選的美味炙燒肉品與海鮮。

廣告 廣告

紅桧燒肉鍋物向來以頂級肉品與海味聞名，這次優惠同樣不打折餐點品質。無論是美國安格斯肩小排、紐西蘭薄切牛舌，或是日本A5和牛角切，每一片都經過嚴選、炙燒火候精準掌握；海鮮部分，挪威鯖魚、船凍透抽與新鮮干貝等，都保持最佳鮮度與口感，讓不喝酒的饕客也能大快朵頤。

除了主餐外，紅桧的湯品與甜點依舊是人氣亮點。「魚翅鮑魚頂上湯」以老母雞與金華火腿慢熬數小時，湯色金黃澄澈，搭配魚翅、鮑魚的海陸共鳴，鮮香醇厚不膩；餐後甜點則有昭和布丁、水信玄餅、水羊羹、櫻餅與荻餅五款日式甜品，柔滑細緻、甜而不膩，為整場饗宴畫下完美句點。

紅桧燒肉鍋物這次的平日優惠，無疑為「不喝酒」的朋友量身打造，不只省錢更讓每位顧客專注於食材本身的鮮美與火候的精準掌握。無論是單人午餐、下班聚餐，甚至家庭小聚，這份優惠都能讓饕客大口吃肉、大快朵頤，享受紅桧燒肉鍋物一貫的頂級用餐體驗。

值得一提的是，活動期間同桌顧客須統一採用無酒精方案，優惠不得與其他折扣合併（會員集點及優惠券除外），紅桧燒肉鍋物也保留隨時調整、暫停或終止活動的權利。這個12月，別讓酒精佔走你的荷包，把酒錢直接換成肉錢，帶上你的「不喝酒」朋友，平日也能在紅桧燒肉鍋物享受奢華的炙燒盛宴。

紅桧燒肉鍋物 Hinoki

營業地址：台中市太平區中山路四段5號

營業時間：早上11:00–凌晨02:00（最後收客01:00）

營業電話：04-2395-9088

紅桧燒肉鍋物 ：https://bby.news/紅桧官網

延伸閱讀

海味、湯品、甜品全面升級！紅桧燒肉鍋物新菜單登場，引爆台中美食新話題

平替版金豬食堂在台中？號稱「太平天花板」的紅桧燒肉，海陸齊發＋自助吧吃到飽！