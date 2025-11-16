不因商廢農 政院版財劃法 最快周四拍板

外界關切行政院版「財劃法修正草案」進度，據了解，院版朝「不因商廢農」方向修正，待財主單位本周再度邀集地方討論後，最快20日送行政院會通過。（本報資料照片）

藍白聯手三讀通過《財劃法》修正案，明定地方一般性補助款不得少於前1年。行政院長卓榮泰表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行。外界關切行政院版「財劃法修正草案」進度，據了解，院版朝「不因商廢農」方向修正，待財主單位本周再度邀集地方討論後，最快20日送行政院會通過。

行政院9月起邀集地方政府交換意見，以劃分垂直事權、均衡水平財源為溝通主軸，由於院版朝「不因商廢農」方向修正，現行45％人口指標權重、30％營利事業營業額皆會調降，10％土地面積指標則會提高。對於分配完財政仍不足的縣市，政院會透過補助形式協助。

政院人士表示，政院無法依據新版財劃法調整中央政府總預算，為落實「均衡城鄉、均衡台灣」精神，行政院將提出包含水平、垂直事權都會一併處理，但細節還在最後調整階段。

政院人士指出，對於事權分配，財主單位本周會再找地方討論，若有共識，最快20日送行政院會通過，再送立法院審議，而若按新修正條文，明年要再舉債2646億元支應，已超過《公債法》上限，政院不會執行。

財政部官員也說，此次修法，地方政府補助款相比過去增加許多，但相關討論和地方政府的看法，仍須待主計總處蒐集處理。至於民團批評藍營修法彷彿「子女分完家產後，還規定父母給『每一個』子女一樣多的零用錢」，官員低調稱不宜評論。

北商大財政學系教授黃耀輝表示，中央近年編列多項特別預算（前瞻、軍購、海空戰力等），且新一輪不對稱作戰特別預算可能達1.3兆、國防支出目標GDP，恐使中央預算結構失衡、財政紀律不足。