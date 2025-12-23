不因恐攻取消慶典！雪梨跨年將保留默哀時刻，利用燈光與煙火向世界傳達和平包容

澳洲雪梨（Sydney）市政府決定照常舉行跨年夜煙火，但也將在施放煙火前，特別保留時間默哀悼念邦迪（Bondi）海灘恐攻的罹難者。主辦單位表示，當晚將透過燈光儀式與一分鐘默哀，向受害者致敬，並藉此向世界傳達和平與團結的期望。

根據澳洲廣播新聞網報導，屆時活動當晚9時前，雪梨港灣大橋將亮起白色燈光，投射和平鴿與「和平」（Peace）字樣。到了晚間11時，港灣大橋將再次以白色燈光點亮，全城也將進行一分鐘默哀。

雪梨市長摩爾（Clover Moore）在記者會上，呼籲當地民眾可以在活動現場，打開手機手電筒，以燈光照射天空展現團結。市長表示，雖然如今的澳洲社會，仍在為近期發生的悲劇感到震驚，但跨年夜是一個讓大家團聚和停下腳步反思的好時機，希望雪梨能迎向一個更安全、更和平的2026年。

摩爾還強調，雪梨跨年夜不只是一場盛大的煙火表演，而是對外展現這座城市的多元包容價值。

2018/2019跨年煙火，澳洲雪梨（AP）

2025年12月14日，雪梨邦迪海灘發生槍擊事件，急救人員用擔架抬走傷者。（美聯社）

此外，今年雪梨跨年活動的官方慈善夥伴、心理健康組織Beyond Blue，也向所有民眾表示，「這個跨年夜，提供一個讓人們停下來、正視傷痛、記住受影響者，並彼此給予關懷與支持的機會。呼籲有需要的人及早尋求協助，你不需要獨自承受。」

每年12月31日跨年夜，全世界最受矚目的盛大煙火秀與表演，絕對少不了澳洲雪梨，除了其地理位置，讓其成為繼紐西蘭奧克蘭之後，最快跨入新年度的大城市，得天獨厚的寬闊港灣、大橋和超人氣歌劇院，更提供雪梨非常優質的煙火施放場景，加上12月南半球屬於夏季，總能吸引數十、數百萬遊客湧入朝聖。

為了防止再次發生憾事，雪梨警方表示，與往年相同，跨年活動當天將部署大規模警力，結合CCTV監控活動人潮，並在市區與各主要觀景地點加強安全措施，以確保活動順利與民眾安全。

