不在乎柯文哲私藏不雅片 陳佩琪秀底限：外面沒私生子爭產就好

柯文哲透露老婆每天寫臉書讓他很頭痛，陳佩琪仍沒有停歇的意思。（翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，指控檢察官林俊言偵查期間威脅他USB裡有不雅影片，如果不認罪就要公開，日前直播證實所謂的「不雅片」是舒淇的寫真集。對於先生私藏養眼照，陳佩琪今（15日）顯示毫不在乎，還亮出身為妻子的底限：「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了……」

柯文哲日前才提到陳佩琪頻繁更新社群，「每天都要在家裡寫臉書，我很頭痛」，但陳佩琪完全不甩老公，放話「我偏要寫， 而且寫更多更長」，今天提到柯一大早就跑不見，她就繼續寫臉書文，重提柯USB裡有名為「Women」的資料夾，強調自己真的不在乎，結婚到現在也從沒趁老公不在時檢查他手機或電腦：「他電腦有什麼夾，我管那麼多幹嘛，沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了」

陳佩琪提到，當時她要檢調去搜賴清德，順便把他親友都搜一遍，被名嘴嗆只會搜到賴清德累積20、30年來，金額超過1億元的捐款收據，為此她開始算起賴清德的身家，質疑若賴捐出1.2億元善款，幾乎等於將30年來的收入全捐出去，質疑賴財產來源不明。





