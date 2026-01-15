不在乎柯文哲被搜出women夾 陳佩琪：沒有私生子跑來爭產就好

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前發文表示，檢調去總統賴清德家搜索一遍，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比他們精采許多。今(15)日再發長文說，要向檢察總長公開檢舉賴清德財產來源不明， 請北檢即刻查明清楚，直呼不在意women夾，曝結婚至今從沒趁丈夫不在時檢查過手機或電腦，只要丈夫沒在外面有私生子、等自己老了跑來爭產就好了。

陳佩琪表示，之前臉書寫過一段，媒體也曾刊出來指「陳佩琪說也去賴清德家搜索一遍，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」；某名嘴接下來表示「就算柯文哲當檢察官，下令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的是一張又一張捐款收據！累積2、30年金額超過1億元新台幣，以「賴清德名義」捐出去的捐款收據！」，國策顧問林逸民也指出「賴清德好善樂施，累積已經捐款1.2億元。」對此，她要向檢察總長公開檢舉賴清德財產來源不明，請北檢即刻查明清楚。

陳佩琪質疑，就算賴清德過去30年捐一億，平均一年捐330萬(若20年捐一億，平均一年就是捐500萬) ，市長薪水以20萬計算，透露先生當台北市長，經過扣稅後，薪水實拿17萬多，加太太的算每月8-9萬，一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去？甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？「賴總統您要不要解釋一下？」

陳佩琪提到，1987年從醫學系畢業後就去當住院醫師，那時在公家醫院服務的醫師都會去考高考，及格就算公職醫師，好處就是薪水會多個幾千到萬把塊的，考上後還要去辛亥路的公務人員訓練中心受訓兩周，提到邱毅是其中一門課的老師，當時她只是學員之一。

陳佩琪說，從她當公務人員的第一天起，就知道公務人員財產來源不明的定義，也牢記在心35年不曾忘記，當然更不會觸法，「所謂公務人員財產來源不明是每年要解釋的『不明財產超過家庭年報稅的總額』，我五年存給小孩600多萬，平均一年一百多萬，且現金來源在北檢時和2024年九月12日的記者會就已經說明很清楚了，在這裡是想請問賴總統，您們家為何一年捐贈就可以和夫妻年收入相當、甚至超過年收入呢？」

陳佩琪表示，自己把老大東大博士的學費和老二加州博士的學費都交代明確，直呼他們家生活型態和消費習慣附近居民都很清楚，反觀賴清德兒子除在美唸博士外，聽說連大學、碩士都有在美國唸的，「請問大學、碩士、博士都有獎學金嗎？能否請賴總統說明一下您2-30年捐贈一億和兒子在美唸大學、碩、博士的錢是從哪裡來的？」

陳佩琪透露，自己和柯文哲買商辦、2018年借2000萬房貸打選戰、領自己錢存給小孩去投資，檢察官是連查都不查、連問都不問 ，直接搜索、羈押柯文哲一年，「賴清德您都當總統了，應該為全民表率，就請您開個金口、解釋一下錢的來源不為過吧？！ 民進黨不是號稱『清廉』政黨嗎？檢察官也要盡到自己應盡的責任啊！」

陳佩琪認為，這位媒體人會說出這些，可能是跟賴清德夫妻交情很好，此人還說搜索賴清德家不會跟柯文哲一樣、搜出什麼women 檔案夾，「我要說我老公有什麼women夾，我是不在乎啦，結婚到現在，也從沒趁老公不在時去檢查他手機或電腦的，可能賴夫人有檢查老公電腦的習慣吧， 所以確定老公沒women夾，就很驕傲地去跟這位女媒體人講，然後女媒體人不小心就洩漏出來了…。我跟先生結婚35年， 他電腦有什麼夾，我管那麼多幹嘛，沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了」。

