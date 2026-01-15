不在乎柯文哲被搜出women夾！陳佩琪：沒私生子爭產就好

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，柯的隨身碟被發現一個名為「Women」的資料夾，引發各界質疑。柯文哲妻子陳佩琪今（15）日說，柯的電腦有什麼夾，她不會管那麼多，「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了」。

陳佩琪發文表示，她之前臉書寫過一段，媒體很有興趣，也曾刊出來過：「陳佩琪說也去賴清德家搜索一遍，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」。某名嘴還稱：「就算柯文哲當檢察官，下令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的是一張又一張捐款收據！累積2、30年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據！」，所以她要向檢察總長公開檢舉賴清德財產來源不明， 請北檢即刻查明清楚。

陳佩琪稱，「就算賴清德過去30年捐一億好了，平均一年捐330萬（若20年捐一億，平均一年就是捐500萬），市長薪水以20萬計算（先生當台北市長，經過扣稅後，薪水實拿17萬多），加太太的算每月8-9萬好了（不知興達電廠行政職務薪水多少？）一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去？甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？賴總統您要不要解釋一下？」

陳佩琪提到，她從當公務人員的第一天起，就知道公務人員財產來源不明的定義，也牢記在心35年不曾忘記，當然更不會觸法，所謂公務人員財產來源不明是每年要解釋不明財產超過家庭年報稅的總額，「我五年存給小孩600多萬，平均一年一百多萬，且現金來源在北檢時和2024年九月12日的記者會就已經說明很清楚了」。

陳佩琪認為，該媒體人會說出這些，可能是跟賴清德夫妻交情好，該媒體人還說搜索賴清德家不會跟柯文哲一樣、搜出什麼women檔案夾，「我要說我老公有什麼women夾，我是不在乎啦，結婚到現在，也從沒趁老公不在時去檢查他手機或電腦的，可能賴夫人有檢查老公電腦的習慣吧，所以確定老公沒women夾，就很驕傲地去跟這位女媒體人講，然後女媒體人不小心就洩漏出來了」。

陳佩琪強調，她跟柯文哲結婚35年，柯的電腦有什麼夾，「我管那麼多幹嘛，沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了」。

