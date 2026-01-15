不在乎柯文哲隨身碟被搜出「women資料夾」 陳佩琪：沒私生子爭產就好

陳佩琪強調，她跟柯文哲結婚35年，柯的電腦有什麼夾，「我管那麼多幹嘛」。翻攝自陳佩琪臉書



前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，偵辦時柯文哲隨身碟中被發現一個名為「Women」的資料夾，引起外界質疑。對此，柯文哲妻子陳佩琪今日（1/15）表示，柯文哲的電腦有什麼夾，她不會管那麼多，「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了。」

陳佩琪今日發文表示，先前她曾在臉書寫下一段話，當時媒體也刊出來，「陳佩琪說也去賴清德家搜索一遍，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精采許多」。當時有名嘴回應，就算柯文哲當檢察官，下令搜索總統賴清德和他的親戚，搜索到的有只會是一張張捐款收據，「累積2、30年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據！」

陳佩琪質疑，就算賴清德過去30年捐一億、平均一年捐330萬（若20年捐一億，平均一年就是捐500萬），以市長薪水20萬、加上太太每月8到9萬，也等同於一家人整年收入扣掉繳稅，全數捐贈出去，甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額，所以她要向檢察總長公開檢舉賴清德財產來源不明，請北檢即刻查明清楚。

陳佩琪表示，她從當公務人員第一天起，就知道公務人員財產來源不明的定義，也牢記在心35年不曾忘記，當然更不會觸法，所謂公務人員財產來源不明，是每年要解釋不明財產超過家庭年報稅的總額，「我五年存給小孩600多萬，平均一年一百多萬，且現金來源在北檢時和2024年九月12日的記者會就已經說明很清楚了。在這裡是想請問賴總統，您們家為何一年捐贈就可以和夫妻年收入相當、甚至超過年收入呢？」

陳佩琪接著表示，她把家裡大兒子念東大博士的學費，和老二加州博士的學費都交代明確了，家裡生活型態和消費習慣，附近居民都很清楚，反觀賴總統兒子除在美唸博士外，聽說連大學、碩士都有在美國唸的，「請問大學、碩士、博士都有獎學金嗎？能否請賴總統說明一下您2、30年捐贈一億和兒子在美唸大學、碩、博士的錢是從哪裡來的？」

陳佩琪直言，該位媒體人之所以會說出這些，可能是跟賴清德夫妻交情很好，她還說搜索賴清德家不會跟柯文哲一樣，搜出什麼women資料夾，「我要說我老公有什麼women夾，我是不在乎啦，結婚到現在，也從沒趁老公不在時去檢查他手機或電腦的，可能賴夫人有檢查老公電腦的習慣吧，所以確定老公沒women夾，就很驕傲地去跟這位女媒體人講，然後女媒體人不小心就洩漏出來了。」

陳佩琪強調，她跟柯文哲結婚35年，柯文哲的電腦有什麼夾，「我管那麼多幹嘛，沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了。」

