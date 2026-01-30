不在信義商圈！UBike租借站「全台人氣王」是它 官方揭霸榜3原因

捷運公館站2號出口的Ubike租借站，2025年再次蟬聯全台人氣王，官方分析原因指出，該站除了位於捷運出口，周邊有台大校園和公館商圈。（民眾提供）

除了汽機車和大眾運輸系統之外，YouBike已漸漸成為各大都會區民眾通勤工具，但你知道哪一個租借站最夯？根據微笑單車公司公布去年數據，由北捷公館2號出口的場站，再度蟬聯全台人氣王。微笑單車分析指出，該站位處捷運出口熱點，周邊又有台大校園和公館商圈，3重因素加乘讓YouBike租借十分搶手。

北市站點最密集 總騎乘多新北一倍

YouBike微笑單車（簡稱Ubike）是從台北市開始發展，近年來陸續進駐其他縣市，隨著設置普及，有愈來愈多民眾改騎乘Ubike通勤代步，或者用來運動健身，甚至到其他縣市觀光旅遊時，如今也能靠Ubike穿梭各大景點。

不過，從整體使用狀況來看，台北市的YouBike仍是擴展範圍最大且最密集的縣市。根據微笑單車公司統計，去年台北市總騎乘次數近8000萬次，遠比新北市的4000餘萬次，多了近一倍。

最夯不在信義商圈 捷運公館站包辦一、四名

進一步觀察台北市租借頻率最高的場站，第一名是捷運公館站2號出口；其次依序為捷運圓山站1號出口、捷運科技大樓站、捷運公館站3號出口、捷運中山國中站。

捷運公館3號出口的Ubike租借站也入榜受歡迎前五名，常常也只座椅反轉已壞的單車。（民眾提供）

值得一提的是，捷運公館站2號出口和緊鄰的3號出口，都進入前五名，尤其2號出口更長期霸榜「全台人氣王」。以去年12月單月為例，捷運公館2號出口租借次數高達5萬2890次居冠，相較第二名3號出口的3萬5484次，差距約1萬7千多次。

官方曝租借率高關鍵 緊鄰台大、商圈和捷運站

為什麼捷運公館2號出口會這麼受到歡迎？微笑單車行銷經理林苑毓分析指出，由於它位在交通熱點上，不僅是捷運出口，旁邊還有台大校園，加上週邊又是熱鬧的公館商圈，3重因素讓該站租借頻率遠高於其他地方。

據了解，台大校園裡目前共設置59個Youbike租借站，數量居各大學之冠，而且不僅學生上下課會使用，觀光客逛校園也經常租借YouBike代步，都支撐捷運公館2號出口龐大的借還需求。

台大校園內設置59個Ubike租借站，學生和觀光客都會用來代步。（民眾提供）

