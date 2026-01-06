不在台中北屯區缺席 新潮流推陳信秀參選市議員 誓言奪回第三席

屬於民進黨新潮流的陳信秀宣布參選台中北屯區市議員。 圖：取自陳信秀臉書

[Newtalk新聞] 台中市人口最多的北屯區下屆市議員選舉再增一名新人，民進黨新潮流決定推出屬於交通部長陳世凱子嫡系的陳信秀參選，民進黨過去在北屯區最佳成績曾有三席，但近兩屆新系推出的蔡雅玲接連敗北，陳信秀最近在臉書成立粉專，正式宣布參選。

東海大學畢業的陳信秀，曾任交通部觀光署署長室機要專門委員、行政院國家發展委員會主委室機要專門委員、立法委員徐富癸國會助理、前立委林靜儀服務處主任、民進黨全國黨代表、台中市黨部副執行長、蔡英文總統台中競總青年網路部主任、交通部長陳世凱在台中市議員任內的服務處秘書。

陳信秀在臉書發文表示，決定投入台中市北屯區市議員的選舉，在接下來的日子裡，將全力以赴展現年輕人的衝勁，爭取一個為北屯服務的機會。他深深相信，年輕人只要願意紮根地方，虛心傾聽、務實行動，就會是一股帶動地方進步的力量。

他說，北屯是台中發展最快的行政區之一，近年來人口成長穩居台中第一。未來的發展潛力帶來大量的移入人口，隨之而來的是對生活品質與機能的考驗；在快速發展的同時，如何讓原有北屯不只是一個圖紙上的重劃區，而是一個真正宜居、有溫度、有安全感的家園。

北屯在未來幾年將會是「轉大人」的黃金時刻，也因此他期許自己藉由過去在基層及中央服務的經驗，持續為北屯注入資源，將北屯打造成為一個安心舒適的行政區，形塑北屯成為進步宜居的品質保證。

陳信秀說：「過去，我在世凱議員及靜儀委員身邊投入基層服務，走入民眾切身生活當中，傾聽心聲、發現問題解決問題。也謝謝富癸委員給我機會在國會辦公室磨練法案修編與質詢時事。在行政院國發會與交通部觀光署的這段時間，熟悉政策制定與執行的過程，透過跨領域跨單位的不斷溝通，制定並執行讓民眾最有感的政策。未來，我也將帶著在民意機關與行政機關的歷練，成爲議會即戰力，讓北屯更好，政策更貼近需求。」

陳信秀說：「青年參政，是政治環境新陳代謝不可或缺一環，北屯是快速發展的潛力股，更需要有拼勁有專業的青年投入地方服務，我也會盡最大的努力爭取民進黨北屯第三席的席次，未來在議會能夠更有力的發聲與監督，共同為更好的北屯打拚！」

