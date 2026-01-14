不在台北！2025全台最強叫車地標曝光 這縣市機場接送、代駕都奪冠

LINE GO今日公布2025年用戶移動數據，台中高鐵站成為全台交車輛最高的地點。（取自LINE GO官網）

叫車平台年度數據出爐，全台最強叫車地標出乎意料不在台北。LINE GO今天（14日）公布2025年用戶移動數據，台中高鐵站躍升為全台叫車量最高的地標，顯現中台灣在商務、旅遊與跨城移動上的關鍵地位，顛覆過去雙北最熱的刻板印象。

根據統計，2025年LINE GO叫車總里程數相當於126趟地球到月球的距離，其中30至39歲族群成為減碳計程車的主要使用者。平台指出，台中高鐵站承接南北商務往返、旅遊中轉需求，是中台灣重要交通樞紐，叫車需求水漲船高。

最強叫車地標不在台北？

除了叫車地點轉移，機場接送與代駕服務的熱區也集中在中台灣。數據顯示，台中西屯區是全台最頻繁使用機場接送服務的行政區，也是代駕使用熱度最高的地區，與七期重劃區、逢甲商圈及高端餐飲聚集高度相關，代駕需求高峰多落在週五晚間9時。

租車、機車怎麼用？移動習慣正在改變

在租車服務方面，2025年使用趟次較2024年接近倍數成長，明顯轉向4小時以下的生活型使用。其中1小時內租借趟次成長6倍，顯示民眾將租車視為短程代步工具。平均消費金額同步成長8成，反映用戶更重視車款等級與乘車體驗。

共享機車則呈現穩定成長，新北市三重區成為最頻繁的還車地點，顯示雙北通勤族白天在台北市活動、夜晚返回三重的生活型態。近4成用戶同時使用計程車與租車服務，「二輪加四輪」的組合式移動已成新趨勢。

