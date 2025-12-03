不在意柯文哲有「women夾」！陳佩琪扯：賴清德家搞不好也有

記者楊士誼／台北報導

民眾黨前主席柯文哲之妻陳佩琪今（3）日發文，埋怨檢方說夫婦倆買的林森南路辦公室和他們財力不符，更指稱柯文哲是為了與辦公室租客的公司、沈慶京密謀洗錢，但實際上她只見過一次面、柯文哲也沒來過該辦公室。陳佩琪話鋒一轉說，柯文哲被搜到女星清涼照、women夾，她不在意，而總統賴清德「案底不少」，搞不好也有清涼照、women夾。

陳佩琪表示，檢方說買林森南路辦公室和他們的財力不符，所以是貪汙鐵證；另外林森南路辦公室的租客A先生開的一家公司，有一名合夥股東叫李X鐸，他是沈慶京的舊識，柯文哲買這辦公室就是藉由李X鐸要和沈慶京密謀，利用京華城圖利、然後藉買此辦公司之名汙錢、洗錢，還說他們把貪汙犯罪事證密藏在辦公室內，所以簽搜索票要來住家和辦公室搜索。

廣告 廣告

陳佩琪指出，租客A先生租此辦公室十多年了，柯文哲從政前就租在此，自己買下時，只見過屋主兄弟幾次，柯文哲也不曾到過此辦公室，更未見過租客，更不用說租客公司的合夥人了，「我也是一直到簽續租約時才和租客A碰面，見面時間僅一小時，全程有數名房仲人員陪同在場，簽完就各自離開，後來也沒再碰過面」。

陳佩琪說，就在辦公室被搜索後，租客A說夫妻倆害他名譽受損，藉此理由僅付了1.5個月房租就不再付租金，甚至霸占辦公室達半年之久，欠租金和違約金約百萬左右，並解散公司，趁機賴帳、欠帳不還。「我們是權利受損的一方，但檢察官卻說我們汙錢、洗錢？！」她接續表示，民眾黨的選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用，檢察官卻說這是貪汙鐵證，所以搜索他們家，然後把柯文哲抓去關一年。

陳佩琪又說，檢調兵分54路，卻到範圍外搜索，請問律法是可以這樣？「沒列的，興之所致，就散步去搜了？那我也學到一課了，今天講出來和大家分享，反正以後大家皮繃緊一點、適應了就好…」陳佩琪又表示，柯文哲被搜到女星清涼照、women夾，她是不在意，「只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了」，「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了，他案底不少耶，搞不好也有清涼照、women夾哩…」

更多三立新聞網報導

徐春鶯涉反滲透法藍白竟批賴清德！國台辦幫腔：堅決反對羅織罪名

送舊電鍋變貪污重罪？沈伯洋曝關鍵理由：有立法者總要總統出來解決

中共2026是否攻台？命理專家曝關鍵是「他」 酸：沒管好香港還要台灣

柯文哲想搶黃國昌「這專利」？周玉蔻：黔驢技窮、幼稚無腦

