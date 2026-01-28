不在籍將影響房屋自住稅率 桃園稅務局提醒3/23日前須登記

〔記者謝武雄／桃園報導〕自前年7月起，自住房屋適用優惠稅率實施全國歸戶外，也要求「本人、配偶或直系親屬任何一人必須在籍」，由於房屋稅於每年5月開徵，桃園市政府地方稅務局展開稅籍清查，發現很多民眾因不在籍而喪失資格，也呼籲民眾必須在今年3月23日(原3月22日，遇假日順延)以前辦竣戶籍登記並申請自住房屋，才能保有自住優惠資格。地稅局長姚世昌表示，配合房屋稅繳納，地稅局已展開稅籍清查並將清查結果通知繳稅人，近期有民眾反映，收到房屋稅改按非自住住家用稅率通知，經查是因為原自住房屋因戶籍遷出，導致不符合自住房屋規定，改按非自住住家用稅率課徵。姚世昌說，自前年7月起改為全國歸戶，要求本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內才能享有「自住房屋適用優惠稅率」，但要求「房屋無出租或供營業使用」、「供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且於該屋辦竣戶籍登記」。 姚世昌也建議民眾，戶政事務所辦理戶籍遷入時，房屋所有人可申請「跨機關通報服務-以戶籍地址申請房屋自住住家用稅率」，如為配偶或直系親屬遷入戶籍則必須至地稅局臨櫃申請或使用該局網站、財政部稅務入口網、地方稅網路申報作業辦理。

【看原文連結】

更多自由時報報導

41萬存股族淪最大苦主！這檔金融遭投信連16砍霸榜 放量下殺

退貨王Costco也有底線！5種商品買錯就不能退

海水藏50億噸黃金？日本公司研發「海水取金術」恐顛覆全球金價

50片電路板遭竊損失1.2億 京元電發布4點聲明

