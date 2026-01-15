不在籍投票協商無共識！陳培瑜PO照批黃國昌：一直滑手機不聽說明

記者楊士誼／台北報導

立法院今（15）日召開不在籍投票的黨團協商，中選會代主委吳容輝指出多項可能的選務問題，提案的民眾黨團則認為「不應妄自菲薄，事先規劃好就沒問題」；藍綠則認為仍需繼續討論，最後因無共識散會，主持會議的黃國昌裁示，照立院相關規則處理。不過民進黨立委陳培瑜也PO出照片，指出在吳容輝說明時，黃國昌卻一直滑手機，不聽人講話。

吳容輝發言表示，假設實施不在籍投票，選務人員負荷量會非常大，選務人員不是超人也不是「無敵鐵金剛」。他說明，要移轉的選票若為地方公職人員選票，有8896種，一個投開票所假使有100種，開票時移轉的選票「貼到天花板都沒法貼」。此外若候選人是「菜市場名」，唱票時還要找出是哪種公職的候選人，這是做不到且會亂掉的事情。

吳容輝也表示，選票移動過程中還需要物流、警方護送，人力與物力影響相當大，而雙北的外來人口特別多，勢必會造成107年「邊領票邊開票」的亂象，「排到隔天清晨六點都排不完、開不完」。此外金馬地區的移轉投票，金門選票12萬人、連江1.1萬人，「移個兩三萬他們就掛掉了」。

陳培瑜發文指出，黃國昌召開協商，結果卻一直滑手機，不聽中選會代理主委的說明。而「可憐的」中選會代理主委吳容輝也在協商時指出，光是2026大選就有8896種選票，就算只移轉1/3，基層選務都會爆炸。她批評，民眾黨只拿自己逕付二讀的版本，到今天的協商會場來協商。是打算明天週五表決處理了嗎？叫韓國瑜過水協商就要處理了嗎？

陳培瑜說，她回頭一看，國民黨有超級多委員的提案版本全部被丟包在委員會，黃國昌根本不甩，連來協商的國民黨代表許宇甄，自己的提案版本也被民眾黨團丟包。

