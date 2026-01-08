不在籍投票恐釀「邊投邊開」亂象重演？前監委曝真正問題：別倒果為因讓選民不方便

立法院內政委員會今（8）日召開「強化民主投票促進法草案」公聽會，討論不在籍投票與通訊投票實施可能性，支持者認為推動投票制度修正有助於提升投票參與率以及便利性，並保障民眾參與投票的權利，而反對方則認為台灣現行的選舉制度已經為各國所豔羨，貿然推動恐衍生相關的選舉爭議問題。

東吳大學政治系副教授陳方隅指出，台灣放諸全世界民主國家投票率並不低，是否有急迫刺激投票率的必要性須再討論，以目前大學自治的學生會投票來說，只要有通訊投票、拉長投票時間等非紙本投票方式，都有衍生選舉可信度爭議的疑慮。如果目前台灣現行的投票制度都已經有人質疑選舉結果，未來實施不在籍投票、移轉投票，恐怕會再增加選務的複雜性與不可預測性。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥表示，民主絕對不是選舉口號，台灣討論不在籍投票有30年，開放的確有新風險、副作用，並不代表不應該去做，去剝奪人民投票的權利，針對不在籍投票的技術性挑戰，應該要相信中華民國的公務員，只要不要把政治的手伸進去，這些技術問題都可以被克服。

前監察委員仉桂美認為，如果回過頭去看台灣過去的選舉爭議，很多錯誤未必與投票方式直接相關，目前對於通訊投票、不在籍投票很多都是負面思考，應該要回到踐行民主制度的原則，保障每個人的參政投票權，2018的公投綁大選亂象，真正的問題是現場投票動線混亂，才出現後來提高公投門檻、公投與大選脫鉤的情況，問題的確減少了，但卻出現反民主的行為。

仉桂美表示，如果沒有吸取過去經驗作為未來的改進，再討論30年也一樣，投票過程中的弊端，行政應該要有能力自己克服，而不是倒果為因去造成選民的不方便，台灣在過去的選舉有許多人沒有辦法參與投票，「我們為什麼一定要堅持老路，很容易就剝削到很多人沒有辦法去投票，如果是這樣，一人一票、票票等值的價值在哪？」



