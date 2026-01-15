不在籍投票最快週五三讀 中選會示警：2026有8千種選票「計票單會貼到天花板」

立法院針對「不在籍投票法草案」召集協商，中選會代理主委吳容輝發言。翻攝國會頻道。



民眾黨立法院黨團力推「不在籍投票」立法，並在今天召集黨團協商，中選會代理主委吳容輝指出，今年底地方大選包括首長、議、村里長等，總共有8896種選票，光是開票所使用的計票單就沒有地方貼，「貼到天花板也沒得貼啊！」他建議，可以先在公投實施移轉投票，因為公投至少是全國性選區，選票比較單純。

2024年大選後，民眾黨拿下8席不分區立委，並隨即召開記者會宣布將積極推動「不在籍投票」立法，同年4月，民眾黨團版本「不在籍投票」草案交付委員會審查。然而該案在內政委員會一路擱置至今，民眾黨因此在今年12月12日院會上提案，將草案從委員會抽出並提議逕付二讀，最終獲藍營支持，順利逕付二讀並交付協商。

廣告 廣告

根據「不在籍投票」草案內容，民眾黨團提議未來建立「移轉投票」、「指定場所投票」等2種方式，黨團人士舉例說明，以總統、立委大選來說，「移轉投票」是指一名從高雄北上的大學生，可以在租屋處附近的投票所進行總統、高雄區域立委的投票，而「指定場所投票」主要是針對軍、警、受刑人等，該上述人士可以在指定場所投票。

民眾黨團今天召集黨團協商討論此案，吳容輝表示，能理解在野黨想要增加民眾行使投票的便利性，但前提必須顧及選務可行性，而且不能影響到選舉競爭、公正性，讓選舉結果能夠被大眾信賴。他說，如果實施不在籍投票，選務負荷量會變得非常大，但是選務工作有其極限，選務人員不是超人，也不是無敵鐵金剛，過度的選務負荷就會造成選務混亂，甚至災難。

吳容輝舉例，今年底地方大選包括首長、議、村里長等，總共有8896種選票，先假設一個投開票所要處理100種，光是開票所使用的計票單就沒有地方貼，「貼到天花板也沒得貼啊！」他表示，還有一個疑慮是，如果候選人是「菜市場名字」，選務人員還要去確認哪縣市、哪職位等，「那是根本做不到的事情，而且會亂掉。」

吳容輝還說，選票運送也是個大問題，移轉投票等於全國物流都在跑，而且要有警察人員跟隨，人力、物力影響非常大。他指出，金門等離島的選務人員有限，如果台商都申請移轉投票，「不用移很多，移個2、3萬過來，他們就掛掉了，所以必須考量執行面。」他表示，中選會的立場是，先在公投實施移轉投票，因為公投至少是全國性選區，選票比較單純，後來再來思考在公職選舉中實施的可能性。

對於中選會的意見，民眾黨團副總召張啓楷質疑，日本比台灣人口多，日本就在1998年就實施移轉投票，連印尼也已經實施12年，「印尼的科技、選委會的水準比起來，我們的選委會素質應該很高吧？有比他們差嗎？」他表示，中選會不要妄自菲薄，只要用心去做、事先規劃好，絕對沒有問題。

民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，「不在籍投票」有多個草案版本，為什麼只讓民眾黨團的逕付二讀？他認為，不在籍投票備受矚目，應該在委員會好好討論，各方有大致的眉目、方向後，再交由黨團協商，這樣的協商才有效率。

最後，經過半小時討論後，主持協商的民眾黨團總召黃國昌宣布，由於各黨顯然無法達成共識，後續根據議事規則處理。由於此案已超過一個月協商期，因此「不在籍投票」立法預計最快在本週五院會上完成三讀。

更多太報報導

【國會亂象2-2】還有這些爭議法案！ 不在籍投票、離島條例都用這一招 學者喊速修法砍亂源

不在籍投票試金石！原住民中央、地方選舉可申請移轉投票 總統大選還不行

政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌曝已準備問卷：是否支持不在籍投票？