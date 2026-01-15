不在籍投票朝野協商無共識！張啓楷嘆民主國家早實施 中選會示警恐開票到隔天

​立法院今（15）日針對民眾黨團擬具「不在籍投票」草案召開朝野協商，由民眾黨總召黃國昌主持會議，民眾黨立委張啓楷、陳昭姿，民進黨立委陳培瑜、鍾佳濱，國民黨立委許宇甄以及中選會代理主委吳容輝等官員列席，協商結果最終在三黨無共識下宣布依照立院相關議事規則處理。

民眾黨立委張啓楷表示，不在籍投票在全世界民主先進國家早已實施多年，不只日韓，連印尼移工在台灣都可以行使海外投票，中華民國號稱科技大國，竟然到今天都還沒有。他表示，台灣民眾黨今天提出的案子並不包含海外地區，請民進黨和陸委會不要抹紅，不在籍投票對北漂、南漂學子的選舉權都很重要，期盼可以盡速完成三讀。

廣告 廣告

陳培瑜批評，今天逕付二讀的版本只有民眾黨版，其他的政院版本以及鄭天財、蘇巧慧、許宇甄等跨黨派版本都被丟包在委員會，她質疑，為什麼只有民眾黨版可以直接逕付二讀？為什麼不在委員會討論？她指出，目前基層選務意見都沒有被搜集，且台灣目前的投票也被其他國家認為值得學習，認為今天這場就是不應該召開的協商會議。

許宇甄表示，不在籍投票涉及重大的選舉制度變革，需要取得社會共識和中選會建立完整的配套為前提，國民黨團建議繼續協商、凝聚共識後再推動。她強調，這是先進國家都需要的投票，但因為社會共識以及選務配套，期盼能夠繼續討論。

不在籍投票可增投票率 吳容輝憂： 選務負荷量變大 ​



吳容輝表示，站在中選會立場，不在籍投票的確可以讓選舉人投票率增加，但不能影響選務可行性以及選舉的公正性，假設實施不在籍投票，選務的負荷量會非常大。他強調，選務人員不是超人，過多的選務負荷會造成混亂或災難，目前地方公職人員選舉要移轉的票數有8000多種，只要移轉100種，要貼在牆壁上計票單，貼到天花版都不夠。且移轉投票涉及全國的物流，投入運送的警力、人力、物力影響巨大，外來人口集中在都會區移轉投票特別，預估恐怕會開到隔天都開不完。

中選會代理主委吳容輝（中）提到，選務人員不是超人，過多的選務負荷會造成混亂或災難。（資料照，顏麟宇攝）

​吳容輝舉例，離島金門、馬祖投開票所通常只有1、2人，一旦出現台商2、3萬人在金門進行投票，選務就會出問題，這些都要考慮進去，當然政策面沒有問題，但選務可行上再好的法令都像空中樓閣一樣。中選會的立場會希望可以先從公投開始，再逐步開放到對人選舉。

更多風傳媒報導

